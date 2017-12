Engagement : Nähen mit Liebe

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Wohin mit dem Brautkleid? Sina Winkenjohann will den weißen Traum aus Stoff nach ihrer Heirat nicht in den Schrank verbannen. Sie sucht nach einer sinnvollen Weiterverwendung der Robe. Die Hebamme der jungen Mutter weiß Rat und macht die 29-Jährige auf die bundesweite Organisation „Sternschnuppen“ aufmerksam. Diese Gruppe von 800 Frauen und Männern näht, bastelt, strickt und häkelt passende Kleidung für Frühchen und Sternenkinder – also für Früh- und Totgeburten. Die Osterrönfelderin nimmt Kontakt zu der Initiative auf, spendet ihr Hochzeitskleid und schließt sich Anfang des Jahres dem Projekt an. „Es ist für mich eine Herzenssache geworden“, gesteht die Helferin. „Ich will den Eltern und Kindern ein wenig Farbe in der schweren Zeit bringen.“

Immer, wenn die Mutter eines knapp zweijährigen Sohns Zeit findet, setzt sie sich an die Nähmaschine. Durchschnittlich einmal in jeder Woche entstehen unter ihren Händen Strampler, Mützen, Söckchen, Hosen und Bodys. Die Hemdchen sind so klein, dass sie bequem in einer Hand Platz finden, die Schühchen sehen aus, als wären sie für Puppen gemacht. Doch die Kleidung wird getragen von Babys, die zu früh geboren worden sind und sich ins Leben kämpfen müssen. „Für diese Kinder gibt es praktisch in den Geschäften nichts zu kaufen“, weiß Sina Winkenjohann. Das Standardsortiment beginnt in der Regel bei Größe 50. Mit etwas Glück bekommt man schon einige Artikel in Größe 44. „Aber wir von den ‚Sternschnuppen‘ haben Schnittmuster ab Größe 30“, sagt die Reiseverkehrsfachfrau. Etwa 15 Minuten dauere es, um zum Beispiel einen Body fertig zu nähen.

Die produzierte Kleidung schickt die ehrenamtliche Näherin auf eigene Kosten kartonweise an das Zentrallager der Organisation in Meppen. Von dort aus werden die Artikel an Kliniken, Bestattungsunternehmen und Privatpersonen weitergegeben. „Die meisten organisatorischen Dinge werden in der Gruppe per Facebook und Telefon geklärt“, berichtet die Osterrönfelderin. „Wir schicken uns Fotos von den genähten Kleidern, schreiben von unseren Erfahrungen und bekommen auch viel Zuspruch untereinander“, verrät Sina Winkenjohann. Die 29-Jährige, die sich das Nähen selber beigebracht und in über zehn Jahren perfektioniert hat, versendet jedoch nicht alle Teile ihre Babykleidung. „Ich nehme auch Kontakt zu den Krankenhäusern, Bestattungsunternehmen und Hebammen in der Nähe auf, stelle mich persönlich vor und präsentiere sozusagen eine Musterkollektion.“ Die Besucherin freut sich, wenn sie Abnehmer für ihre Angebote findet. Sie sei schon bei den Kliniken in Rendsburg, Heide und Kiel auf offene Ohren gestoßen. „Auch betroffene Eltern sollten keine Scheu haben und sich an mich wenden“, betont die 29-Jährige. „Ich nehme gern Wünsche entgegen.“

Sina Winkenjohann will mit ihren selbst genähten Jäckchen und Kuscheltüchern aus bunten, fröhlichen Stoffen „ein bisschen Halt und Unterstützung“ in einer belastenden Situation geben. Denn Eltern von Frühchen werden in hohem Maß gefordert. Sie sorgen sich um den Gesundheitszustand ihres Winzlings und müssen von jetzt auf gleich viele Dinge organisieren, für die doch eigentlich noch so viel Zeit war. Und nicht alle Säuglinge überleben. „Sternenkinder“ sind Babys, die mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm vor, während oder nach der Geburt sterben. Seit 2013 besteht in Deutschland die Möglichkeit, diese Kinder zu beerdigen. Es gibt jedoch kaum Hosen, Bodys oder Decken für die kleinen Wesen zu kaufen, um ihnen eine würdige Bestattung zu ermöglichen.

Aus den gespendeten Braut- und Ballkleidern werden winzige Kleidchen für Nottaufen, Einschlagtücher und kleine Abschiedsboote für Totgeburten genäht: Hübsch verzierte Stoffkörbchen mit Einlegedeckchen, in denen die „Sternchen“ ihre letzte Reise antreten und bestattet werden können. „Wenn diese Kinder schon gehen müssen, sollen sie nicht nackt sein, sondern schön, liebevoll und festlich eingekleidet werden.“ Sina Winkenjohann will das Leid der Eltern in diesen Stunden etwas erträglicher machen.

Allerdings ist auch die ehrenamtliche „Sternenschnuppe“ auf Hilfe angewiesen. Die Hobby-Schneiderin braucht für die Produktion der Baby-Garderobe Stoffspenden. Gesucht wird weiches, buntes Material, selbst kleine Mengen sind willkommen. Die Osterrönfelderin hofft unter anderem auf die Unterstützung von entsprechenden Geschäftsinhabern. Vor kurzem hatte ihre Nachfrage besonders durchschlagenden Erfolg. Ein überregional bekanntes Fachgeschäft für Brautausstattung und Festgarderobe in Tellingstedt stiftete der Osterrönfelderin 17 üppige Hochzeitskleider und dazu noch Stoffreste von Änderungen. „Das war großartig. Diese Materialmenge hilft uns natürlich sehr.“ Sina Winkenjohann freut sich, dass der ausgediente Tüll nicht hinter Schranktüren verbannt wurde, sondern neuen Glanz bei den „Sternschnuppen“ entfalten kann.