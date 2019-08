Jevenstedter St.Georg-Kirche : Nächstes „Experiment“ auf der Suche nach einer Orgel

Noch bis Mitte September können die Gemeindemitglieder eine Truhenorgel im Gottedienst probehören.

von her

22. August 2019, 12:18 Uhr

„Es ist im Moment unheimlich spannend“, sagt Mathias Werner, Kirchenmusiker in der Kirchengemeinde Jevenstedt. In der dortigen St.Georg-Kirche steht seit kurzem eine sogenannte Truhenorgel - oder wie es Pastor Ulrich Ranck nennt: „Unser nächstes kleines Experiment“. Hintergrund dafür ist die Suche nach einer Lösung, wie in der Zukunft die Kirchenmusik in der Gemeinde gestaltet werden soll.

Die „Verbannung“ der alten Pfeifenorgel hatte im April diesen Jahres Kritiker auf den Plan gerufen, die das klassische Instrument bewahren wollten. Auf der anderen Seite hatte es aber auch Befürworter einer digitalen Lösung gegeben. Die Reaktionen auf erste Proben mit einer Digitalorgel waren gemischt ausgefallen (wir berichteten).

Nun sind, zumindest temporär, wieder klassische Töne in der Kirche zu vernehmen. Das Vorführmodell, das noch bis Mitte September in Jevenstedt zu hören, stammt vom Husumer Orgelbauer Lothar Banzhaf. Genau wie bei einer großen Pfeifenorgel werden bei der kleinen Truhenorgel die Töne in echten Pfeifen mit Luft erzeugt. Die Vorteile gegenüber der klassischen Orgel sind zum einen die Größe des Instrument und dass es sich problemlos bewegen lässt. Durch diese Mobilität lässt sie sich in der Kirche bewegen, sie kann in bestimmte Situationen eingebunden werden oder auch zurückgesetzt werden. Und die in der Jevenstedter Kirche anstehende Altarraumgestaltung müsste sich nicht nach der Orgel richten - ein großer Vorteil gegenüber einer festen, großen Pfeifenorgel.

„Das Instrument hat einen warmen und schönen Klang“, findet Pastor Ranck, „allerdings ist er auch sehr mächtig.“ Trotz der Größe des Instrument können selbst kräftige Gesangsstimmen übertönt werden. Die Bedenken des Pastors: Das könnte die Sangesfreudigkeit der Gemeinde bremsen. Der gemeinsame Gesang solle allerdings das „Hauptinstrument“ sein, findet Pastor Ranck, und nicht die Orgel das „Instrument aller Instrumente“. Aus der Gemeinde gibt es aber auch schon positive Rückmeldungen. Der Klang gebe den Mitgliedern ein „Gefühl von Zuhause“.

Für zeremonielle Zwecke also durchaus geeignet, findet Mathias Werner. Vieles spreche dafür, dass in naher Zukunft noch eine Zweigleisigkeit aus klassischer Orgelmusik und moderner, kirchlicher Popularmusik sinnvoll sei, so Werner. Um genau herauszufinden, wie das Empfinden der Gemeindemitglieder ist, wird die Truhenorgel noch bis Mitte September getestet. „Im Anschluss an die Gottesdienste wird es immer die Möglichkeiten für Nachfragen geben“, erklärt Werner.

Deutlich wird vor allem eines: Die Suche nach dem passenden Instrument für Gottesdienst und Kirchenmusik wird mit Zeit und Sorgfalt betrieben. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, wie eine Kirchengemeinde in Zukunft aussehen wrd und was sich deren Mitglieder wollen. Denn dann ist die Chance groß, dass sich auch ein Wunsch von Pastor Ranck erfüllt: „Eine lebendige Gemeinde statt einer leeren Hütte.“