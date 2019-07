Nächste Phase der Beteiligung

von mtk

28. Juli 2019, 17:04 Uhr

Nortorf | Die Entwicklung eines Ortskernkonzeptes in Nortorf geht in die nächste Runde. Am Mittwoch 21. August, werden drei Arbeitsgruppen gebildet, die an die Bürgerworkshops anknüpfen sollen, die Mitte Juni stattfanden. Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die Gruppen sind Tourismus, Wirtschaft, Mobilität sowie Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Wohnen und Bildung, Kultur, Sport.