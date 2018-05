Nachwuchs bei Familie Blässhuhn

von Helma Piper

04. Mai 2018, 11:52 Uhr

Blässhühner leben hauptsächlich an Seen und Teichen. Hier bauen die Wasservögel ihre schwimmenden, aus verschiedenem Pflanzenmaterial und Zweigen bestehenden Nester. Das Weibchen legt zwischen fünf und zehn, durch die gepunktete Oberfläche gut getarnte Eier, die etwa drei Wochen von beiden Eltern bebrütet werden. Die geschlüpften Küken bleiben nur wenige Tage nach der Geburt im Nest. Unser Foto entstand an der Eider bei Bargen und zeigt Familie Blässhuhn mit ihrem wenige Tage altem Nachwuchs.