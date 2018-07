Nachtaktive Jäger bei Tageslicht aufgespürt

von Helma Piper

02. Juli 2018, 10:20 Uhr

Waldohreulen gehören eher zu den heimlichen Vertretern der Vogelwelt. Die nachtaktiven Jäger verbringen die meiste Zeit des Ta ges dösend und gut versteckt auf ihren Schlafbäumen. Selbst wenn man die Bäume kennt, ist es gar nicht so einfach, die Eulen im Geäst zu finden – nur selten sitzen die Eulen so frei, wie sie hier von unserem Fotografen in Erfde beobachtet werden konnten. Es handelt sich um zwei Jungvögel. Junge Waldohreulen verlassen oft schon frühzeitig ihr Nest.