Polizei bittet um Mithilfe : Nach Verkehrsunfall in Büdelsdorf: Zeugen gesucht

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 78-jähriger Radfahrer verletzt worden.

von Jonas Bargmann

21. September 2020, 11:41 Uhr

Büdelsdorf | Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 18. September gegen 17.15 Uhr, ist ein 78-jähriger Radfahrer in Büdelsdorf leicht verletzt worden. Der Radfahrer, der die Hollerstraße auf dem Radweg in Richtung Rendsburg fuhr, wurde von einem Pkw angefahren, als der Radfahrer bei grünem Ampelsignal die Einmündung Parkallee überquerte.

Dunkles Unfallfahrzeug

Der Pkw-Fahrer kam aus Rendsburg und bog links, ebenfalls bei grünem Ampelsignal, in die Parkallee ab. Dabei touchierte der Pkw-Fahrer das Vorderrad des Radfahrers und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise ein SUV, gehandelt haben soll.

Der 78-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Revier unter der Rufnummer 04331/208450.

