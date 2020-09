Polizei bittet um Mithilfe : Nach Unfall in Fockbek: Pkw-Besitzer gesucht

Ein Autofahrer fuhr auf einem Supermarkt-Parkplatz einen roten Pkw an.

von Jonas Bargmann

21. September 2020, 15:40 Uhr

Fockbek | Ein Pkw-Fahrer hat am Montag, 21. September, zwischen 10.30 und 11.00 Uhr einen Verkehrsunfall in Fockbek verursacht.

Der Autofahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe der Altglas- und Kleidercontainer auf dem Parkplatz von Edeka in der Straße Disshorn, als er einen roten Pkw anfuhr. Später sollen dann zwei Frauen in das rote Fahrzeug gestiegen und weggefahren sein.

Besitzer gesucht

Der Unfallverursacher hat sich bei der Polizei in Fockbek gemeldet. Diese sucht nun den Besitzer des roten Pkw. Dieser wird gebeten, sich beim Revier in Fockbek unter der Rufnummer 04331/3322660 zu melden.