Rendsburg : Nach Unfall am Thormannplatz: Kreuzung seit 17.45 Uhr wieder frei

Am Nachmittag war ein Rettungswagen mit einem Pkw kollidiert. Verletzt wurde dadurch niemand.

Rendsburg | Am Thormannplatz in Rendsburg hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Pkw der Marke Ford mit einem Rettungswagen. Dieser befand sich auf einer Einsatzfahrt, als sich der Unfall ereignete, ...

