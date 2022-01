Imland-Klinik Eckernförde : Nach Tod eines Babys: Gutachter stößt in Geburtshilfe auf weitere Ungereimtheiten

Haben in der Geburtshilfe in Eckernförde zahlreiche Risikogeburten stattgefunden, die die Klinik an besser ausgestattete Krankenhäuser hätte abgeben müssen? Ein Gutachter schlägt Alarm. Die Geschäftsführung reagiert.

von Dirk Jennert

16. Januar 2022, 11:43 Uhr

Haben in der Geburtshilfe in Eckernförde zahlreiche Risikogeburten stattgefunden, die die Klinik an besser ausgestattete Krankenhäuser hätte abgeben müssen? Ein Gutachter schlägt Alarm. Die Geschäftsführung reagiert.

Die seit Mitte Dezember geschlossene Geburtshilfe in Eckernförde steht im Verdacht, in den vergangenen zwei Jahren wiederholt Risikogeburten begleitet zu haben, zu denen sie nicht berechtigt war. Wie jetzt bekannt wurde, hat ein Gutachter bis zu 60 Fälle ausgemacht, bei denen das gesundheitliche Risiko für Mutter und Kind nach seiner Einschätzung so groß gewesen ist, dass die Geburtshilfe Eckernförde die werdende Mutter an ein medizinisch besser ausgestattetes Krankenhaus hätte überweisen müssen.

Tod eines Säuglings

Anlass für die Untersuchung ist der Tod eines Säuglings. Das Kind starb am 17. November bei der Geburt in Eckernförde. In einer von der Imland-Geschäftsführung in Auftrag gegebenen Expertise heißt es, dass man bei der Mutter des Babys aufgrund besonderer gesundheitlicher Umstände von einem Geburtsrisiko hätte ausgehen können. Eine Überweisung in die Imland-Klinik Rendsburg wäre erforderlich gewesen.

Risikogeburten in Eckernförde nicht erlaubt

Warum ist Eckernförde für Risikogeburten nicht geeignet? Der Grund dafür ist folgender: Die dortige Geburtshilfe verfügt weder über eine Kinderstation noch über eine Kinderintensivstation. Daher dürfen hier nur Schwangere gebären, bei denen man frühzeitig einschätzen kann, dass voraussichtlich kein medizinisches Risiko zu erwarten ist. Eckernförde entspricht dem sogenannten Versorgungslevel 4 – das ist in Deutschland der niedrigstmögliche Versorgungsstandard bei Geburten. Die Imland-Klinik Rendsburg hat eine Level-2-EInstufung kann somit auch Notfälle versorgen. Als „Level 1“ gelten die Universitätskliniken.

Was muss geändert werden?

Nach Einschätzung des Gutachters hat die Eckernförder Geburtshilfe wiederholt auch Risikogeburten betreut. Geschäftsführer Markus Funk bezeichnet die von dem Experten identifizierten 60 Fälle als „eine erhebliche Anzahl“. Das hat Konsequenzen. Das Krankenhaus beauftragte ein externes Unternehmen damit, eine Risikostrukturanalyse zu erarbeiten. Dabei soll festgestellt werden, wie die Fälle zu bewerten sind und welche Schritte unternommen werden müssen, um die Risiken für Mutter und Kind künftig so gering wie möglich zu halten. Funk: „Wenn die Analyse abgeschlossen ist, werden wir bewerten, was wir ändern müssen.“ Funk betont allerdings auch: Nur wenn sich die Risiken tatsächlich abstellen ließen, hätte die Geburtshilfe Eckernförde eine Chance darauf, zwischenzeitlich wieder geöffnet zu werden. Allerdings: Grundsätzlich will Funk die Imland-Geburtshilfe in Rendsburg konzentrieren, so wie es aus der neuen Medizinstrategie hervorgeht.

20 Fälle müssen nochmals geprüft werden

Klinikintern geht man davon aus, dass die Vorwürfe des Gutachters stichhaltig sind. In mindestens 30 bis 40 Fällen sei die Sachlage eindeutig. Etwa 20 Fälle müssten nochmals überprüft werden. Zudem werden im Rendsburger Mutterhaus die Forderungen lauter, auch die Rolle der Verantwortlichen in Eckernförde zu untersuchen. Sie müssten zu den Risikogeburten Stellung beziehen.