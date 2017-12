Kreis Rendsburg-Eckernförde : Nach Stromausfall am Freitag: Rade ärgert sich über die Telekom

vergrößern 1 von 1 Foto: Leptin 1 von 1

von Aljoscha Leptin

erstellt am 12.Dez.2017 | 19:04 Uhr

Rade | Der Ärger begann mit einem Stromausfall, erinnert sich Rades Bürgermeister Hans Stephan Lütje. Am vergangenen Freitag gingen gegen 14 Uhr auf einmal die Lichter aus, berichtet er. Knapp zwei Stunden später funktionierten Lampen und Haushaltsgeräte wieder – doch die Internet-Leitungen blieben tot. Viele Bewohner der Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde können seitdem zusätzlich nicht mehr telefonieren: Die IP-Telefonie, bei der auch das Telefon an den Router angeschlossen wird, funktioniert nicht mehr.

Anwohner Karl-Helmut Ritter ist empört über die Art und Weise, wie sein Anbieter mit dem Vorfall umgeht. Er vermutet, dass die Telekom sich nicht sofort bemüht hat, die Störung schnellstmöglich zu beheben, weil Rade lediglich eine kleine 250-Seelen-Gemeinde ist: „Die von der Telekom denken, das kleine Rade braucht kein Telefon.“ Drei Stunden wartet er am Sonnabend in der Servicehotline, um sein Anliegen vorzutragen – ohne Erfolg. Doch der 68-jährige Rentner gab nicht auf: Am Sonntag zückte er sein Smartphone, um einen Rückruf des Service-Teams anzufordern. Daraufhin meldete sich eine Mitarbeiterin des Telefonkonzerns bei ihm. Von ihr erhielt Ritter allerdings keine Hilfe, sondern lediglich eine „pampige“ Antwort, dass die Sache „in Arbeit“ sei. Der Rentner ärgert sich über diese lapidare Auskunft.

Eigentlich ist er zufrieden mit seinem Anbieter. Seit vier Jahren Jahren genießt er dank der Vectoring-Technologie eine schnelle Internetverbindung. Doch auf einmal sind alle Leitungen tot. Ritter ist auf den Router angewiesen: „Wenn der nicht geht, geht nichts“, sagt er. Er fragt sich, „warum die Telekom nicht in der Lage ist, einen Techniker zu schicken.“ Jeder Handwerksbetrieb würde spätestens am Sonnabend den Notdienst schicken, wenn am Freitag ein Problem auftritt, meint Ritter. „Es kotzt mich an“, fasst er zusammen.

Auch Bürgermeister Hans Stephan Lütje berichtet, dass ihm das lange Warten auf eine Behebung der Störung „sauer aufstößt“. Er kriegt den Internet-Ausfall gleich doppelt zu spüren: Zum einen als „Betroffener“, zum anderen als Anlaufstelle für Beschwerden. Zahlreiche Bürger haben ihn darauf angesprochen, dass Rade nicht mehr Teil des World Wide Web ist. In seiner Funktion als Bürgermeister versucht er „Druck auf die Telekom“ auszuüben und eine schnelle Behebung des Problems zu erwirken. Nach seiner Ansicht ist vor allem der Ausfall der IP-Telefonie nicht nur lästig, sondern auch gefährlich: Ältere Menschen hätten häufig kein Handy. Für sie sei das Telefon die einzige Möglichkeit, den Notruf zu wählen, gibt Lütje zu bedenken. Er ist enttäuscht, dass der Anbieter auch am Montag nicht bereit war, einen Techniker nach Rade zu schicken. Immerhin ist nun aber eine Ende der Offline-Zeit in Sicht: Für den Dienstagmorgen hat sich ein Spezialist angekündigt. Bis um 19 Uhr war am Montag keine Stellungnahme von der Telekom zu bekommen.