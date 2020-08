Kreis Rendsburg-Eckernörde : Nach steigenden Infektionen: Zukünftig mehr Härte gegen Corona-Sünder

Reiserückkehrer und unvollständige Kontaktdaten in gastronomischen Betrieben bereiten Sorgen

Avatar_shz von her

14. August 2020, 14:17 Uhr

„Die Entwicklung macht uns Sorgen“, erklärte Cora von der Heide am Freitag in der wöchentlichen Telefonkonferenz des Corona-Lagezentrums. Grund sind 20 neue Corona-Fälle innerhalb von sieben Tagen, zusätzlich befinden sich 126 Personen in häuslicher Quarantäne. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt das Infektionsgeschehen wieder zu. Wie im Rest der Bundesrepublik steht dies in großem Maße im Zusammenhang mit Reiserückkehrern – von denen einige den Behörden die Arbeit zusätzlich erschweren.

Aus diesem Grund wurden in dieser Woche gegen vier Reisenrückkehrer aus Risikogebieten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei Personen hatten erst nach einer Woche den Kreis kontaktiert und informiert. Die beiden anderen Personen hatten sich nicht wie vorgeschrieben direkt in häusliche Quarantäne begeben und während dieser Zeit sogar Besuch empfangen. Die Dunkelziffer für solche Verstöße, die mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden können, dürfte nach Ansicht des Kreises noch deutlich höher liegen.

Dr. Christin Hettig vom Gesundheitsamt appellierte noch einmal an die Reiserückkehrer sich „unverzüglich und ohne zu zögern“ zu melden. Sorge mache ihr, dass die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig‐Holstein (KVSH) zwar die Zahl der Testzentren wieder erhöhen wolle, für Rendsburg allerdings keins geplant sei „Wir brauchen genug Testkapazitäten, damit wir die Menschen, die sich korrekt verhalten nicht verlieren“. so Hettig.

Gegen ein Restaurant aus dem Kreisgebiet wurde ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Hier war festgestellt worden, dass wiederholt Kontaktdaten nicht erhoben wurden. Cora von der Heide machte noch einmal deutlich. „Diese Daten sind essenziell für uns. Ansonsten werden wir dem Pandemie-Geschehen nicht Herr werden. Die Erhebung sollte im Interesse der Betreiber und der Kunden liegen, wenn die Rückkehr zurück zum normalen Leben gelingen soll.“ Generell laufe es immer noch nicht rund, obwohl alle gastronomischen Betriebe in den vergangenen Wochen genug Zeit hatten, um sich auf die Regelungen einzustellen.

„Das macht uns Sorgen. Von daher werden wir nun von der Beratung vermehrt zu Kontrolle und Ahndung übergehen“, so von der Heide. Sowohl den Gastronomen, als auch den Gästen müsse klar sein, dass das unvollständige Erheben von Kontaktdaten kein Kavaliersdelikt sei. In einigen Fällen seien sogar gar keine Daten der Kunden erhoben worden. Der Bußgeldrahmen beträgt in diesem Fall 1.000 bis 3.000 Euro. In der kommen Woche solle es erneut schwerpunktmäßig um die Überprüfung gastronomischer Betriebe gehen.

Auch die Entwicklung an den Schulen betrachte der Kreis sehr genau. Nachdem das Schuljahr in dieser Woche gestartet sei, müsse zukünftig mit weiteren Fällen gerechnet werden. In einer Grundschule in Karby hatte es in dieser Woche einen Coronafall gegeben. Alle Schüler und Lehrer, die mit der Person Kontakt hatten, seien daraufhin in Quarantäne gegangen. Die Tests der betroffenen Personen sollten am Freitag stattfinden.