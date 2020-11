Shell-Tankstelle Rendsburg : Nach Raubüberfall: Polizei veröffentlicht Aufnahmen der Überwachungskamera

Die Ermittler hoffen, dass die Bilder zu Hinweisen auf den Täter führen.

Avatar_shz von Landeszeitung

27. November 2020, 11:15 Uhr

Rendsburg | Die Shell-Tankstelle an der Kieler Straße wurde am 8. Oktober überfallen. Jetzt hat die Polizei Bilder einer Überwachungskamera ausgewertet und Fotos veröffentlicht. Auf diesen ist der Täter zu sehen. Die Polizei Rendsburg sucht nach Zeugen, die etwas zu dem Rucksack oder auch zu den Schuhen des Mannes sagen können, die auf den Fotos zu sehen sind.

Polizei

Weiterlesen: Bewaffneter Überfall auf Shell-Tankstelle: Täter fordert Geld und Zigaretten

Polizei

Laut Polizeiangaben bedrohte ein ganz in schwarz gekleideter Mann am 9. Oktober zwei Mitarbeiter in der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Kunden befanden sich nicht im Raum. Zudem verlangte der Mann Zigaretten.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Rendsburg unter der Tel. 04331/208450 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.