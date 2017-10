Kabelschaden : Nach Kurzschluss gingen dreieinhalb Stunden Lichter aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Leptin 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 11.Okt.2017 | 15:56 Uhr

Ursache eines großflächigen Stromausfalls am Dienstag südlich des Nord-Ostsee-Kanals waren Kurzschlüsse an Erdkabeln in Westerrönfeld, Am Busbahnhof, und in Folge in Bovenau in der Straße Wakendorf sowie in Rendsburg Am Exerzierplatz (Foto). Wie berichtet, gingen um 16.30 Uhr die Lichter in Schülp, Oster- und Westerrönfeld, Rendsburg-Süd, Ostenfeld und Bovenau aus. Bis zu 13000 Einwohner waren betroffen. Etwa eine Stunde später hatten Techniker der Schleswig-Holstein-Netz-AG die meisten und bis 20 Uhr sämtliche Haushalte wieder angeschlossen. Betroffen war auch der Überwachungsstand des Kanaltunnels. Der Verkehr lief aber weiter, da ein Notstromaggregat die Beleuchtung und die Ampelschaltungen versorgte.