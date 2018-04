Steuerhinterziehung und Untreue : Nach IBG-Pleite: Ex-Geschäftsführer und Steuerberater müssen in Haft

Die Pleite des Fertighaus-Anbieters hinterließ 2400 Geschädigte und Ansprüche in Höhe von rund 120 Millionen Euro.

Kiel/Büdelsdorf | Im Prozess um Steuerhinterziehung und Untreue gegen zwei Ex-Geschäftsführer des Pleite gegangenen Fertighaus-Anbieters IBG und deren Steuerberater hat das Landgericht Kiel mehrjährige Haftstrafen verhängt. Der eine Ex-Geschäftsführer muss wegen Steuerhinterziehung in neun Fällen drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Den anderen verurteilte die Wirtschaftsstrafkammer am Montag zu vier Jahren Haft. Er wurde auch wegen Untreue in drei Fällen schuldig gesprochen.

Der einschlägig vorbestrafte Steuerberater muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Ihn sprachen die Richter wegen Umsatzsteuerhinterziehung in 20 Fällen sowie Beihilfe zur Untreue und Betrug schuldig. Die Höhe der Hinterziehung bezifferte das Gericht auf rund acht Millionen Euro. Die Kammer ordnete an, dass beim Steuerberater rund 870.000 Euro eingezogen werden sollen. Alle drei Angeklagten sind in Privatinsolvenz.

Die Verteidiger der Ex-Geschäftsführer kündigten Revision an. „Wir sind der Auffassung, dass die Strafkammer den Sachverhalt falsch bewertet hat“, sagte Verteidiger Malte Cordes. Die IBG-Pleite hinterließ bundesweit 2400 Geschädigte und Ansprüche in Höhe von rund 120 Millionen Euro.