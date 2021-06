Guten Morgen, Rendsburg! : Nach einem Gruselmoment im Flur kam die Nähmaschine zum Einsatz

Wer häufig Dokumentationen über geklärte und ungeklärte Mordfälle ansieht, der muss sich nicht wundern, wenn er schreckhaft wird.

Rendsburg | Dokumentationen über rätselhafte Mordfälle und ungeklärte Straftaten erfreuen sich immer größerer Beleibtheit. Es gibt sie inzwischen auf nahezu jedem Sender. Eine Rendsburgerin guckt sie sich gern an, ist dabei am liebsten aber nicht allein zu Haus. Wenn der Partner nicht da ist, zeigt sie sich meist weniger mutig und zappt in eine Polit-Talkshow. Doc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.