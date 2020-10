Felde und Osterrönfeld : Nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser Zeugen gesucht

Zwei Einbrüche an einem Tag, aber an verschiedenen Orten. Jetzt werden Zeugen gesucht.

30. Oktober 2020, 16:03 Uhr

Osterrönfeld/Felde | Im ersten Fall wurde am Donnerstag, 29. Oktober, zwischen 09.30 Uhr und18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Flottbek in Felde eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und stahlen Schmuck.

Wer hat verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Tatorten machen können, wem sind im Nahbereich der Tatorte verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?

Im zweiten Fall wurde ebenfalls Donnerstag - zwischen 16.30 und18.30 Uhr - in ein Einfamilienhaus in Osterrönfeld, in der Straße Krähenberg, eingebrochen. Hier drangen der oder die Täter ebenfalls über die Terrassentür in das Haus ein, indem sie die Tür aufhebelten. Auch in diesem Fall wurden die Räumlichkeiten durchsucht und schließlich Schmuck gestohlen.

Achten Sie auf fremde Personen oder auch ortsfremde Fahrzeuge in ihren Wohngebieten. Scheuen sie sich nicht, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Polizei Rendsburg

In beiden Fällen waren die Hausbesitzer zur Tatzeit nicht anwesend. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen für die beiden Taten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass es in der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt zu den sogenannten Dämmerungseinbrüchen kommen kann.