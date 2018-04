Model-Wettbewerb : Nach dem dritten Anlauf hat’s geklappt

Sandra Höpfner aus Hohenwestedt nimmt am Top-Model-Contest teil.

von nir

05. April 2018, 12:31 Uhr

Hohenwestedt | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen einwenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Sechs Kandidatinnen stammen in diesem Jahr aus der Region Rendsburg-Eckernförde. Wir werden sie in den kommenden Tagen vorstellen.

Sandra Höpfner aus Hohenwestedt ist unter den Top-36-Kandidatinnen für den landesweiten Top-Model-Contest 2018. Vor zwei Wochen setzte sich die 48-Jährige beim öffentlichen Casting in Husum gegen ihre Konkurrentinnen durch und hofft auf ein erneutes Weiterkommen. Am Ende des Wettbewerbs bleiben zwölf Models über, die sich über einen Modelvertrag sowie über ein Verwöhn-Wochenende im Strandhotel Glücksburg freuen dürfen. Für Sandra Höpfner aus Hohenwestedt ist das bis jetzt noch kein Thema. Sie freut sich erst einmal, dass sie überhaupt mit dabei ist und auch schon soweit gekommen ist. Immerhin hat es jetzt nach dem dritten Anlauf endlich geklappt. In der Vergangenheit gab sie ihre erste Bewerbung einen Tag zu spät ab, bei ihrem zweiten Versuch wurde sie spontan krank.

Dass sie überhaupt teilnimmt; hat Sandra Höpfner, die 17 Jahre lang selbstständig einen Friseursalon leitete, ihrem Mann zu verdanken. „Vor Jahren sagte er, wenn du 45 wirst, musst du dich bewerben“, erinnert sich die heutige 48-Jährige. Nach dem Verkauf ihres Salons im vergangenen Jahr ist sie nun für ihren Mann tätig, der die 48-Jährige als „natürlich, aufgeschlossen und schön“ bezeichnet. In ihrer Freizeit reist sie gerne, geht auf Konzerte und betreibt Sport. Musikalisch zieht es sie hin zu Depeche Mode, „auf keinen Fall aber Helene Fischer“, scherzt Höpfner.

Mit Hinblick auf die heiße Phase steigt bei Sandra Höpfner, die auch in ihrer Freizeit modebewusst ist, natürlich auch die Aufregung. Trotzdem gilt für sie: „Man muss sich natürlich überraschen lassen. Es ist ein Glücksspiel.“

>Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen. Die frisch gekürten Models präsentieren schließlich am 20. April auf drei Modenschauen bei CJ Schmidt in Flensburg (17.30 sowie 19 Uhr) Trends auf dem Laufsteg. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter Tel. 04841 / 8800.

So stimmen Sie ab

Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg bei den Modenschauen zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.