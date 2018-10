Nach 64 Jahren zurück zu den Platten

82-jähriger Schwede Hans-Ove Regén lernte bei Teldec und schenkt Museum Zeitdokumente

von her

21. Oktober 2018, 14:43 Uhr

„Bei Teldec wurden die Platten mit der besten Qualität in Europe, wenn nicht in der ganzen Welt gepresst“, sagte Hans-Ove Regén, „Es ist schrecklich, dass es die Firma nicht mehr gibt.“ Der 82-jährige Schwede war Vorstandsvorsitzender der Grammofon A.B. Elektra, die Skandinavien mit Schallplatten versorgte. 1954, als 18-Jähriger, machte er ein Praktikum bei der Schallplattenproduktionsfirma in Nortorf. Nun besuchte er das Museum in Nortorf und schwelgte in Erinnerungen. „An dieser Presse habe ich einige Tage gearbeitet und Schellackplatten gepresst“, erzählte Regén. Er musste die Schellackmasse, die in kleinen Blöcken, sogenannten Biskuits, vorgewärmt wurde, mit einem Spatel aufnehmen und in die Presse legen. Dabei habe er sich ein paar Mal die Finger verbrannt, lachte der Schwede.

Während seiner Zeit in Nortorf wohnte Hans-Ove Regén bei dem technischen Leiter der Teldec, Alexander Seeland. Er sollte die einzelnen Schritte der Schallplattenproduktion lernen und sich auf die Arbeit im Unternehmen seines Vaters Sixten Ericsson vorbereiten.

Am Abend des 30. Novembers herrschte plötzlich Aufregung beim Abendessen. Im Lager für die Schallplattenhüllen war ein Feuer ausgebrochen. „Wir haben uns sofort umgezogen und beim Löschen geholfen. Ich stand die ganze Nacht an der Spritze“, erinnerte sich Regén. „Es war das größte Feuer, das je in Nortorf gewütet hatte“, ergänzte Museumschef Lutz Bertram. Die Berufsfeuerwehren aus Neumünster und Kiel kamen sogar zur Unterstützung. Bertram zeigte zudem einige Aufnahmen des Brandes aus dem Archiv.

Als Hans-Ove Regén 1954 Nortorf besuchte, lernte er auch Anke Brünn kennen. Sie war eine Klassenkameradin der Tochter von Alexander Seeland. Die Freundschaft, die damals entstand, besteht bis heute. Vor drei Jahren besuchte Anke Brünn mit ihrem Ehemann Helmut das Ehepaar Hans-Ove und Marita Regén in Schweden.

Mit leeren Händen kam Hans-Ove Regén nicht nach Nortorf. Er brachte einige Kartons und Verpackung aus den 1950er Jahren mit und schenkte diese dem Museum. „Das sind tolle Zeitzeugendokumente von Flug- und Bahnverbindungen, die es heute nicht mehr gibt“, sagte Thomas Perkuhn, der zweite Vorsitzende des Fördervereins. Hätte Regén mehr Zeit gehabt, hätte der Verein ihn gerne noch etwas länger interviewt.