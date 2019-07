Schwalbenfreundliches haus : Nabu zeichnet Joachim Wilkowski und Anette Ströh aus

Rund um ihr Haus haben die beiden Groß Wittenseer rund 18 Nester der Mehlschwalben.

von Achim Messerschmidt

17. Juli 2019, 17:54 Uhr

Die einen versuchen es mit Flatterband, andere mit Pieksern, und ganz rabiate schlagen fast fertige Nester einfach ab und zerstören sie. Dazu gehören Anette Ströh und Joachim Wilkowski nicht. Die beiden Groß Wittenseer haben gestern aufgrund ihrer Willkommenskultur die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ erhalten. Matthias Valkema, Vorsitzender des Naturschutzbundes Eckernförde hat dem Ehepaar die Plakette überreicht.

18 Nester unter dem Dach

Die Schwalben gelten bundesweit bereits als Sorgenkinder des Naturschutzes. Daher zeichnet der Nabu zum Schutz dieser Flugkünstler Hausbesitzer aus, die Schwalben nicht vergrämen, sondern deren Brüten unterstützen. Und bei Anette Ströh und Joachim Wilkowski waren es sogar gleich 18 Nester der Mehlschwalben rund um ihr Haus.

Einige haben dem jüngsten Starkregen leider nicht stand gehalten und sind heruntergefallen. Joachim Wilkowski, Schwalbenfreund

Das Haus der beiden bietet optimale Voraussetzung für den Nestbau, bestätigt Matthias Valkema. Das Mauerwerk bietet guten Halt und der Unterstand bietet Schutz gegen Regen und Greifvögel.

Achim Messerschmidt

„Die Baustelle für das Neubaugebiet liefert Material zum Nestbau – Lehm und Wasser“, ergänzt Anette Ströh, und auf den umliegenden Brachflächen gibt es viele Insekten. „Wir haben jedes Jahr Nester, aber so viele wie in diesem Jahr waren es noch nie“, sagen beide. Dem anfallenden Dreck durch die Vögel sehen sie gelassen entgegen. Unter den Nestern haben sie Folie ausgelegt, das fällt der meiste Kot drauf und kann nach dem Flüggewerden der Jungtiere entfernt werden. Einige Nester sind direkt unter dem Schlafzimmerfenster von Ströh und Wilkowski, und so ein paar Jungvögel können ordentlich Lärm machen. „Immer noch besser als Autolärm“, sagt Wilkowski.

Zerstörung der Nester strafbar

So zahlreich wie früher sind die Schwalben nicht mehr. „Ihre Zahl geht zurück“, betont Valkema. Eine der Hauptursachen sei der Verlust an Plätzen, an denen sie brüten können. Außerdem werden auch ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp“. In den Städten verschwinden außerdem zusehends Nester durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Häufig werden die Nester leider auch illegal beseitigt – und das, obwohl Schwalben streng geschützt sind und das Zerstören ihrer Brutstätten unter Strafe steht.

Zur Nachahmung empfohlen

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ will der Nabu dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen zu erhöhen sowie bestehende Brutplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Jeder könne mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen.

Um Schwalben zurück ans Haus zu holen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Nabu hat Tipps, damit sich die beliebten Flugkünstler und Sommerboten wohl fühlen. Kunstnester für Mehlschwalben sollen geschützt an Gebäuden unter dem Dachgiebel, an Garagen oder Stallungen in mindestens 2,5 Metern Höhe befestigt werden. Rauchschwalben mögen zugluftfreie, halbdunkle Räume wie in Ställen oder Scheunen. Um Verschmutzungen durch Kot zu verhindern, sollten unter den Nestern Kotbretter angebracht werden. Das Brett kann gereinigt werden. Der Kot ist übrigens hervorragend als Blumendünger geeignet. Für Rauchschwalben sollten ab April Fenster und andere Einflugmöglichkeiten an Ställen, Scheunen und Tordurchfahrten offengehalten werden, damit sie am oder im Inneren von Gebäuden ihre Nester bauen können. Bodenstellen können frei und feucht gehalten werden. Damit erleichtert man ihnen den Nestbau. Die Lehmpfütze sollte nicht mehr als 300 Meter vom Nistplatz der Schwalben entfernt sein. Mehr Informationen hier.

Neben Ströh und Wilkowski haben noch acht weitere aus der Region die Auszeichnung erhalten, unter anderem sas Räuchereimuseum Eckernförde und Klaus Dieter Tüxen aus Windeby.