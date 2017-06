Rendsburger Altstadt : Mutig gegen den Leerstand

vergrößern 1 von 3 Foto: JH Frank 1 von 3





Die Rendsburger Altstadt stellt für den Einzelhandel kein leichtes Pflaster dar: In dem Viertel zwischen dem Alten Rathaus, dem Kino Schauburg, dem Landestheater, der Eisenbahn- und der Mühlenstraße stehen einer Zählung der Landeszeitung zufolge 24 von 112 Geschäftsräumen (22 Prozent) leer. Drei Unternehmer wagen in diesem Umfeld den Aufbruch. Ibrahim Pinar hat im Mai einen Friseurbetrieb an der Ecke Nienstadtstraße, Stegen gegründet. Der Makler Randy Delfs eröffnete Mitte Juni ein Büro am Stegen. Norman Grenda führt seit 25 Jahren die Gastwirtschaft „Alte Markthalle“ am Altstädter Markt und will den Betrieb Mitte Juli auf das benachbarte ehemalige Restaurant „Casa Biutelli“ erweitern.

„Wir müssen hier Präsenz zeigen, sonst sterben wir auf der Ecke“, sagte der 52-Jährige. Der Marktplatz stellt seiner Meinung nach zwar den schönsten Platz zum Sitzen in der gesamten Stadt dar. Trotzdem sei die Lage schwierig. Es fehlt ein Bäcker oder ein Drogeriemarkt, der Laufkundschaft anzieht. Grenda setzt große Hoffnungen in die Eröffnung eines Seniorenheims im ehemaligen Hertie-Haus im Februar 2019 (wir berichteten). „Darauf richte ich mich ein“, sagte er. Im vorderen Bereich des Restaurants will der gelernte Koch und Hotelfachmann ein Café mit Bistro und Eistheke eröffnen. Täglich möchte er ab 8 Uhr ein Frühstücksbüfett anbieten, am Wochenende mit Lachs und Sekt. Nachmittags wird er selbstgebackene Kuchen servieren, „dicke Stücke mit Sahne, wie es sein soll“. Er überlegt, zum Tanztee und zum Bingospiel einzuladen. Abends gibt es Flammkuchen, Tapas und Antipasti. Mitten im Bistro lässt Grenda eine offene Küche bauen, damit Kunden dem Koch beim Zubereiten zusehen können. „Der Tresen zum Biertrinken stirbt aus“, betonte er.

Hinter dem Café richtet Grenda einen Veranstaltungsraum mit 60 Plätzen für Weihnachts- und Konfirmationsfeiern, Seminare und Konzerte ein. Von dort aus können die Gäste eine Terrasse mit Grill betreten und in eine Kellerbar hinabsteigen. Der Koch freut sich am meisten auf die große Küche mit Lagerräumen im hinteren Bereich des Gebäudes. „In der ‚Alten Markthalle‘ ist die Küche so groß wie ein U-Boot. Das hat uns in der Saison das Leben schwer gemacht, weil wir alles selbst und frisch machen“, sagte er. In der „Alten Markthalle“ will Grenda künftig einen Schwerpunkt auf regionale Küche mit Hausmannskost legen. Das Personal für beide Häuser möchte er von zehn auf etwa 16 Mitarbeiter aufstocken. Mit der Erweiterung wird er die Zahl seiner Plätze im Innenbereich auf etwa 200 und außen auf ungefähr 240 verdoppeln.

Christopher Winkler führte das Restaurant bis Ende 2016. Im Mai kaufte der Eckernförder Getränkehändler Waldemar Behn das Haus. Grenda investiert etwa 250.000 Euro. Noch sucht er einen Namen für das Restaurant. Er bittet um Vorschläge unter Telefon 04331/21800. Die beste Idee will er mit einem Menü für vier Gäste belohnen. Übergangsweise will er das Restaurant „unfertig“ nennen.

Auch Friseur Ibrahim Pinar bringt frischen Wind in die Altstadt. Nach sieben Jahren Ausbildung und Tätigkeit bei dem Friseur Britta & Mario Müller am Altstädter Marktplatz machte er sich im Alter von 23 Jahren selbstständig. „Ich wollte das unbedingt ausprobieren. Ich habe nichts zu verlieren“, sagte er. Die Lage im Eckhaus Nienstadtstraße, Stegen gefällt ihm gut. „Obwohl es hier ansonsten ausgestorben ist, gibt es viel Laufkundschaft“, sagte er. Zudem seien die Mietpreise erschwinglich. „Am Schlossplatz ist es mir zu teuer“, sagte der Chef von vier Mitarbeiterinnen.

Der Immobilienmakler Randy Delfs zog vom Industriegebiet in Osterrönfeld aus an den Stegen. „Ich habe hier ein günstiges Mietverhältnis“, sagte er. Die Preise an der Hohen Straße seien nicht finanzierbar. Delfs vermutet einen Leerstand von 140 bis 150 Ladenlokalen in der Stadt. Als Grund führt der gelernte Bankkaufmann vor allem den Bau von Einkaufszentren auf der grünen Wiese wie das Rondo und den Eiderpark an. „Die Stadtplanung dazu ist nicht gut gelaufen“, sagte er.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 21.Jun.2017 | 11:41 Uhr