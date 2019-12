Musikrevue über Heiligabend an der Hotelbar

Avatar_shz von Frank Höfer

11. Dezember 2019, 11:48 Uhr

Rendsburg | Eine Revue unter dem Titel „Stille Nacht im Holiday Inn“ zeigt die Musical-Academy Schleswig-Holstein am Sonnabend, 14. Dezember, ab 20 Uhr im Nordkolleg, Am Gerhardshain 44. Musicalsongs, deutsche Popmusik und Oldies ranken sich um die Frage: „Warum sitzt Du am 24. Dezember in einer Hotelbar und nicht unter dem heimischen Weihnachtsbaum?“ Es treten Rainer Schramm, Carmen Müller, Nina Scholz, Nico, Vivien Schmieder, Sascha Urban und Marit Kleinfeld (von links) auf. Karten bei Claudia Piehl-Conrad unter Tel. 01 72 / 4 31 56 13.