Konzert in Rendsburg : Musikerduo „Svennä & Morales“ spielt in der Kulturschlachterei

Am Freitag geht es in der Nienstadtstraße mit bissiger Gesellschaftskritik und Liebesliedern ernst und humorvoll zu.

Avatar_shz von shz.de

19. Dezember 2019, 14:31 Uhr

Die Liedermacher Svennä & Morales treten am Freitag, 20. Dezember in der Kulturschlachterei, Nienstadtstraße 6, in Rendsburg auf. Laut Ankündigung spielen sie Folk, Rock und mehr. Das Duo spricht das Publikum mal humorvoll, mal ernsthaft an. So erklingen Liebeslieder, bissige Gesellschaftskritik und klare politische Botschaften.

Unter anderem spielt das Duo das Stück „Mensch bleiben“, mit dem sie 2018 Träger des „Deutschen Rock und Pop-Preises“ wurden. Unterstützt werden sie von einem neuen Schlagzeuger und Percussionisten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.