Musikalisches Sommerfest auf dem Reesehof

von Helma Piper

18. Juni 2018, 19:00 Uhr

Die Musikschule auf dem Reesehof in Jevenstedt lädt ein zu einem musikalischen Wochenende. Beim Sommerfest mit Kaffee und Kuchen am Sonnabend, 30. Juni, präsentieren die Schülerinnen und Schüler sowie die Bands der Musikschule ein buntes musikalisches Programm. Einen Tag später am Sonntag hebt sich dann der Vorhang für das „ON-STAGE-Ensemble“, das die Besucher zur Sommersemester-Show einlädt. Auf der Bühne wird ein Mix aus Produktionen wie „Mary Poppins“ und „LaLa Land“, Filmmusiken aus „Vaiana“ und „Greatest Showman“ und vielem mehr geboten. Auch Freunde des deutschen Humors kommen nicht zu kurz. Der Eintritt ist frei – Spenden für die musikalische Arbeit werden erbeten.