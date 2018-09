Musikalische Unterhaltung in der Kirche

von her

21. September 2018, 16:07 Uhr

In der St.-Georg-Kirche in Jevenstedt wird es am heutigen Sonnabend musikalisch. Mit „Eight Voices“ gastiert ein Ensemble in der Gemeinde, das nach Vorbildern wie Manhattan Transfer mit seiner Mischung aus Swingjazz, Gospel, Latin, Pop und Folk seit über 16 Jahren das Publikum begeistert.

Für Abwechslung ist gesorgt – die Arrangements werden mal solo, mal im Quartett, mal a capella und mal mit Keyboard-Begleitung vorgetragen. Launige Moderationen einzelner Sängerinnen und Sänger runden das Konzertprogramm ab.

Beginn des zweistündigen Konzerts ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.