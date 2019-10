Musik von den „Alltagspoeten“

Avatar_shz von shz.de

02. Oktober 2019, 15:02 Uhr

Eckernförde | Ein Stück Berlin für die Ohren – das gibt es beim Konzert von „Friedrich & Wiesenhütter“ am Sonnabend, 5. Oktober, um 19 Uhr in der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt „Das Haus“ in Eckernförde (Reeperbahn 28). Die „Alltagspoeten“ zwischen Folk, Blues und Rock präsentieren vom Leben geschriebene Texte, gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik und einer guten Portion Comedy. Druckvoller Akustik-Sound und komödiantische „Berliner Schnauze“ begleiten das Konzerterlebnis.