Musik auf der Harmonika

von Helma Piper

26. September 2018, 16:16 Uhr

Die Nordörper Volksgill lädt am Dienstag, 2. Oktober , um 19.30 Uhr, zum Musikabend in das Holsteinische Haus in der Großen Mühlenstraße in Nortorf ein. Es kommen die „Harmonika Freunde, Ostufer“ zu Besuch. Auf dem Programm der Kieler Musikvereinigung von 1962 stehen Volkslieder, Schlager und Evergreens, aber auch Tanzmusik für Tango oder Walzer. Gespielt werden die Stücke mit dem Akkordeon und der Harmonika. Die Liddmaaten der Volksgill und Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.