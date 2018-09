Museums-Transall wird heute übergeben

Gemeinderat tagte / Kosten für Bauhof steigen

von Helma Piper

30. September 2018, 14:06 Uhr

Die Gemeindevertreter beschäftigten sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Verkauf der Pflege- und Wohneinrichtung Hohenheide, der aufgestellten Transall, der Auslastung des Kindergartens und den Bauhof-Plänen.

Bürgermeister Jürgen Kuhrt informierte über die Veräußerungsabsichten der Wohn- und Pflegeeinrichtung Hohenheide. Zuvor war der Antrag abgelehnt worden, die Beschlussfassung zum Verkauf der Einrichtung im öffentlichen Teil zu behandeln. Daher fand die Abstimmung für den Verkauf, wie geplant, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es liegt ein Angebot für die Einrichtung vor und alle zwölf Gemeinden des Amtes Hohner Harde müssen dem Verkauf zustimmen. Erst dann kann, wie vom Verwaltungsrat gewünscht, die Einrichtung veräußert werden.

Die Transall wurde – wie berichtet – am 11. September vom Bundeswehrgelände auf die vorgesehene Wiese in Hohn gestellt und steht bereits mit montierten Flügeln auf dem Fundament. Es fehlen noch ein Zaun und Stromleitungen für die Maschine.

Am heutigen Montag (18 Uhr) wird der Flieger offiziell von Kommodore Hartmut Zitzewitz an die Gemeinde Hohn und den Sponsor Florian Röckendorf übergeben. Es wird wohl einer der letzten offiziellen Amtshandlungen von Zitzewitz sein, da er Ende Oktober das Zepter an seinen Nachfolger Markus Kleinbauer übergibt.

Zum Kindergarten wurde berichtet, dass aus einer gemischten Nachmittagsgruppe eine Krippen- und eine Regelgruppe entstehen und somit knapp 20 neue Plätze zur Verfügung stehen werden. Der Kindergarten sei sehr gut ausgelastet und es wurde – anders als in den letzten Jahren – beschlossen, dass die Gemeinde Hohn zukünftig einen Zuschuss zur Kindertagespflege zahlt, also an Eltern, die ihr Kind von einer Tagesmutter betreuen lassen.

Der geplante Bauhof, der mit Kosten von 750 000 Euro veranschlagt war, wird teurer: Die jetzige Kostenschätzung liegt bei 1,15 Mio Euro. Gründe dafür sind Auflagen für die Maschinenhalle, die frostsicher sein und mit einer Absauganlage für die Abgase versehen sein muss. Auch die geplanten öffentlichen Toiletten werden teurer als geplant. Und schließlich geben die Firmen im Moment ihre Angebote mit 20 Prozent höheren Preisen als berechnet ab. Dem Gemeinderat blieben als zwei Möglichkeiten: entweder das Vorhaben stoppen und Alternativen suchen, bzw. neu planen oder den Bauhof wie geplant umzusetzen. Der Gemeinderat entschied sich mit einer dreiviertel Mehrheit trotz der 25-prozentigen Kostensteigerung für die weitere Umsetzung des Vorhabens.