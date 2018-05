Kampftmittelräumdienst : Munitionssuche 2.0

Frühere Eiderkaserne: Weil Fristen abgelaufen sind, muss das Areal ein zweites Mal durchkämmt werden.

02. Mai 2018, 10:17 Uhr

Rendsburg | Zwei Bagger und ein Eisendetektor für eine Fläche von 16 000 Quadratmetern: Seit mehr als vier Wochen suchen Spezialisten der Eggers-Kampfmittelbergung aus Hamburg das Areal der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg nach Munitionsresten ab. Etwa 85 Prozent des Geländes haben sie bereits durchkämmt. Nach Informationen unserer Zeitung sind bisher nur geringfügige Mengen an Munitionsresten gefunden worden. In vier Wochen wollen die Experten fertig sein.

Konkret geht es darum, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Zeit des Kasernenbetriebs zu entfernen. Dazu werden Lauf- und Schützengräben sowie ein Schießstand untersucht. Schließlich sollen auf dem Gelände einmal Wohnungen entstehen. Ein B-Plan kann aber erst vorgelegt werden, wenn die Sicherheit zu 100 Prozent gewährleistet ist.

Gerald Graf ist mit seinem Hamburger Team vor Ort und weiß, worauf es bei der Bergung ankommt. „Wir räumen flächig das Areal von Munition und Sprengkörpern mit gepanzerten Geräten.“ Zuerst prüfen die Experten von der Kampfmittelbergung den Boden mittels eines Eisendetektors. Dieser schlägt mit hohen Pieptönen aus, sobald magnetische Gegenstände im Erdreich vorhanden sind.

Einer der zwei Bagger verfügt über einen gepanzerten Sieblöffel, der die Materialien fein säuberlich voneinander trennt. Graben für Graben heben die Maschinen aus – jeder Millimeter des Areals wird genauestens unter die Lupe genommen. Überreste der ehemaligen Eiderkaserne sind schon längst keine Überraschung mehr – die Spritzdüse eines Heckscheibenwischers schon eher.

Einen Vorteil, der die Arbeiten auf dem Areal vereinfacht, kennt Herbert Stauss vom Ingenieurbüro O+P Geotechnik aus Hamburg: „Rendsburg hat das Glück, dass es im Zweiten Weltkrieg keine Fliegerangriffe gab“. Das hätten alte Luftaufnahmen von vor mehr als 70 Jahren ergeben. Dass auf dem Areal immer noch keine Wohnhäuser stehen, mag den ein oder anderen verwundern: Immerhin war das Gelände vor etwa ein bis zwei Jahren bereits freigegeben worden. Neueste Erkenntnisse zogen allerdings eine erneute Prüfung nach sich. Der Grund: Die Ergebnisse einer Untersuchung sind nur fünf Jahre gültig. Danach muss das Gelände erneut unter die Lupe genommen werden. So lautet eine Vorschrift des Kampfmittelräumdienstes. Das Areal der ehemaligen Eiderkaserne wurde unmittelbar nach dem Abriss der Kaserne im Jahr 2010 untersucht. Die Frist ist verstrichen. „Wir waren alle ein wenig entsetzt, weil wir dachten, dass die Flächen freigegeben waren“, sagte Heidrun Gerresheim, Projektleiterin der BIG Städtebau. Sie rechnet damit, dass es in vier Wochen endlich grünes Licht gibt und der Bebauungsplan im kommenden Jahr beschlossen werden kann.