Mülltrennung : Mülltrennung: Zu viele Fremdstoffe im Biomüll

Plastikteile, Tüten und Blumentöpfe sind deutlich zwischen Bergen an Bioabfällen zu erkennen. Über 20 Jahre nach Einführung der Biotonne im Kreis Rendsburg-Eckernförde machen Fremdstoffe im Bioabfall der AWR zu schaffen.

von Achim Messerschmidt

19. April 2018, 09:20 Uhr

Die Plastikteile, Tüten und Blumentöpfe sind ganz deutlich zwischen den Bergen an Bioabfällen zu erkennen. Sogar ein Duschschlauch, Spülbürste, Besteckteile und ein Fußball wurden bei den vergangenen Lieferungen bei der Abfallwirtschaft in Borgstedt herausgefischt. Über 20 Jahre nach Einführung der Biotonne im Kreis Rendsburg-Eckernförde machen Fremdstoffe im Bioabfall der AWR zu schaffen. Knapp 2,5 Prozent beträgt der Anteil der Fremdstoffe im Biomüll. Überwiegend seien es Folien und Verpackungen, die in der Tonne landen, aber eben auch Gegenstände wie Glas und Metall. Mit dieser Quote steht der Kreis vergleichsweise gut da, in Großstädten sei der Gehalt an Fremdstoffen deutlich größer. Aber dennoch, bei 2,5 Prozent liegt die AWR durchaus im kritischen Bereich, wenn es darum geht, hochwertigen Kompost zu erzeugen. „Hochwertige Recyclingprodukte können nur aus hochwertigen Ausgangsstoffen hergestellt werden“, betont AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt. Der Anteil an Fremdstoffen sei besonders bei innerstädtischer dichter Wohnbebauung und Mehrgeschosshäusern hoch, das hätten Sortieranalysen aufgezeigt. Zudem landen in der vegetationsreichen Zeit besonders viele nicht kompostierbare Gegenstände in der Biotonne.

Als Messlatte für die Qualität des Biomülls dienen die Kriterien der Düngeverordnung und der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK). Nach deren Bewertung liege sortenreiner Bioabfall vor, wenn der Anteil an Fremdstoffen weniger als ein Prozent beträgt. Je höher der Wert, desto aufwendiger und kostenintensiver ist es, den Biomüll zu sieben, zu behandeln. So werde bei stark verunreinigten Chargen eine immer feinere Siebung erforderlich und der Entsorgungsaufwand steige immens, so Hohenschurz-Schmidt. Wenn der Kompost den Kriterien von Bioland und Naturland entsprechen soll, müssten noch schärfere Grenzen eingehalten werden. Der AWR gelinge auch das immer wieder.

Damit das auch so bleibt und der Fremdstoffanteil sogar noch weiter sinkt, startet die AWR in Kürze die Marketingkampagne „powered by biogut“. Allen voran Janina Clausen hat es sich zum Ziel gesetzt, mit mehreren Aktionen das Bewusstsein der Bürger für die richtige Bioabfallsammlung und -trennung zu schärfen. Die BWL-Studentin von der Hochschule Wismar absolviert derzeit ein Praktikum bei der AWR.

„Los geht es am 27. Mai beim AWR-Flohmarkt“, sagt Janina Clausen. Dort werden kostenlose kompostierbare Biomülltüten, Samentütchen und Flyer verteilt. In den drauffolgenden Wochen gibt es eine Anzeigenkampagne, die „Schock-News“ verbreitet und darauf hinweisen soll, dass nur kompostierbare Materialien in die braune Tonne gehören. „Der Bürger hat es selbst in der Hand, dass Premiumkompost hergestellt wird und dass der Aufwand und damit die Kosten niedrig bleiben“, sagt der Geschäftsführer. Auch soll im Zuge der Kampagne deutlich gemacht werden, dass Speisereste regenerative „Power“ aus der Biotonne darstellen. Gedreht werden auch You-Tube-Videos. „In denen wird gezeigt, wie man aus Zeitungspapier Biomülltüten selber herstellt“, sagt Janina Clausen und in den Filmchen werde der Kreislauf von Bioabfall bin zum Kompost abgebildet. Auch in den Sozialen Medien – Instagram und Facebook – werde die AWR mit der Kampagne unterwegs sein. Zusätzlich ist eine Gutschein- und Gewinnspielaktion in Planung, auch Sortierplakate sollen angefertigt werden.