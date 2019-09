Fußball : MTSV Hohenwestedt im Derby gegen den TuS Jevenstedt leicht favorisiert

Am 9. Spieltag der Fußball-Landesliga Schleswig empfängt der MTSV Hohenwestedt den TuS Jevenstedt zum Derby.

19. September 2019, 17:32 Uhr

Rendsburg | Derbyzeit in Mittelholstein: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesliga Schleswig empfängt der MTSV Hohenwestedt am Sonnabend den TuS Jevenstedt. Der Osterrönfelder TSV hat Heimrecht gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf.

Osterrönfelder TSV – TSV Friedrichsberg-Busdorf (Sbd., 15.30 Uhr)

Die Situation für den OTSV wird nicht besser, die Gegner nicht einfacher – die Verletztenliste beim Tabellenvorletzten dafür aber immer länger. Zu den Langzeitausfällen gesellen sich nun auch noch Nomme Carstens (Muskelfaserriss) und Thore Bannow (Meniskusriss). „Wir müssen sehen, dass wir irgendwie eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen und das Beste draus machen“, sagt Osterrönfelds Trainer Olaf Lehmann mit Blick auf die Heimpartie gegen den Tabellensechsten. Dass die Gäste am vergangenen Wochenende ausgerechnet Schlusslicht MTV Tellingstedt mit 1:3 unterlagen und damit einem Konkurrenten der Osterrönfelder im Kampf um den Klassenerhalt den ersten Saisonsieg ermöglichten, passte Lehmann zwar nicht so recht, doch zu viel Bedeutung will der Coach dem Ganzen aus nicht beimessen. „Wir haben genügend eigene Probleme, so dass wir gar nicht auf andere Teams schauen.“ Deshalb wäre Lehmann mit einem Remis nicht unzufrieden. „In unserer Situation hilft uns jeder Punkt weiter.“

MTSV Hohenwestedt – TuS Jevenstedt (Sbd., 16 Uhr)

Mit viel Vorfreude gehen beide Teams samt ihrer Trainer in das Derby. Während der in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Gast aus Jevenstedt den eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher hinkt, ist es diesmal der gastgebende MTSV, der in sich in höheren Tabellenregionen befindet und demnach leicht favorisiert in die Partie gehen dürfte. Das sieht Hohenwestedts Coach Udo Kochanski allerdings anders: „Die letzten vier Punktspiele hat alle Jevenstedt gewonnen.“ Immerhin triumphierten die Hohenwestedter im Finale des Kreispokals Anfang Juni – wenn auch erst im Elfmeterschießen. „Den Sieg würden wir gerne wiederholen“, lautet der Wunsch Kochanskis. Sein Gegenüber, Patrick Nöhren, der seine Mannschaft dank des Sieges gegen Osterrönfeld im Aufwind sieht, wünscht sich „klassisch, eine defensiv stabile Leistung, auf der man aufbauen kann“. Doch auch wenn der Gast derzeit nur sieben Punkte auf der Habenseite verzeichnet, sollte man aus Sicht der Gastgeber gewappnet sein, zu eng ist die Leistungsdichte in der Landesliga in dieser Saison. „Wir alle trauern den verlorenen Punkten in Gettorf hinterher. Mit einem Sieg wären wir Erster gewesen“, rechnet Kochanski vor und hofft darauf, dass seine Elf wieder konzentrierter über die gesamte Spieldauer auftritt als in der vergangenen Woche. Hilfreich könnte dabei die Rückkehr von Routinier Henning Gieseler sein, der dem Mittelfeld mehr Ruhe verleiht. Aus Sicht der Gäste und deren Coach ist es schon „eine schwere Aufgabe. Wir haben den größten Respekt vor dem MTSV, der sich in den letzten zwei Jahren super entwickelt hat und sehr ausgeglichen besetzt ist.“