Fussball-Landesliga Schleswig : MTSV Hohenwestedt hat weiter Platz 6 im Visier

Der Tabellenachte hält trotz Fünf-Punkte-Rückstand an seinem Saisonziel fest.

26. Dezember 2019, 17:03 Uhr

Hohenwestedt | Platz 6 oder besser. Das war das vor der Saison in der Fußball-Landesliga Schleswig ausgegebene Ziel des MTSV Hohenwestedt. Davon ist man zur Winterpause drei Ränge entfernt. Mit 24 Punkten fehlen fünf Zähler auf den sechstplatzierten BSC Brunsbüttel. Trotzdem ist man im MTSV-Lager nicht unzufrieden, steht man doch mit sechs Siegen, sechs Remis und sechs Niederlagen ausgeglichen da. „Ein paar Punkte mehr hätten es aber schon sein dürfen, wenn wir uns mal die Partien gegen die Top vier ansehen, wo wir absolut ebenbürtig waren, aber kaum Ertrag hatten“, resümiert Coach Udo Kochanski. Zudem erwischte man einen Negativlauf, der dem jungen Team eine achtwöchige Sieglosigkeit von September bis Ende Oktober einbrachte, so dass man tabellarisch in Abstiegsgefahr geriet. „Wir haben immer Ruhe bewahrt und die Phase kritisch aufgearbeitet, haben immer an uns geglaubt und das hat sich dann zum Ende hin ausgezahlt“, so Kochanski, der die dann folgenden Siege anspricht, mit denen man sich wieder ins gesicherte Mittelfeld absetzen konnte.

Grundsätzlich sieht man sich in Mittelholstein besser als es die Tabelle derzeit aussagt, hatte der MTSV doch mit vielen Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen, so dass kaum einmal die vermeintliche Top-Elf auflaufen konnte. Besonders das Fehlen von Torjäger Thies Kochanski in den ersten Wochen machte sich bemerkbar, fehlte doch die Kaltschnäuzigkeit des jungen Stürmers. Gut, dass man vor der Saison mit Falko Möller einen weiteren torgefährlichen Spieler hinzubekommen hat, der in „die Bresche springen musste und das auch gut gemacht hat“ (Kochanski). Die Ausfälle von wichtigen Akteuren wie Kapitän Marcel Pinkert, Thies Kochanski, Lars Baufeldt und Henning Gieseler machten dem Team aber zu schaffen. „Es ist für jede Mannschaft schwer, wenn in jedem Mannschaftsteil der Führungsspieler wegbricht“, so der Coach, der mit seinem Trainerkollegen Sebastian Barth auf weniger Ausfälle in der Rückserie hofft.

Auf dem Transfermarkt wird es im Winter keine Aktivitäten geben, so dass man mit unverändertem Kader in die Rückserie gehen wird, die mit der Vorbereitung Mitte Januar beginnt. Vorher ist der MTSV zweimal auf dem Hallenparkett anzutreffen. Die Hallenkreismeisterschaft ist ein Ziel „wo wir uns etwas ausrechnen und das auch ernst nehmen“, zudem ist man vom 17. bis 19. Januar beim Provinzial-Cup in Aukrug zu Gast. „Das Ziel für die Rückrunde ist bei uns klar definiert. Wir wollen gerne Platz sechs erreichen und vorher so schnell wie möglich das Abstiegsgespenst vertreiben“, so Kochanski. Das Unterfangen dürfte aber nicht einfach werden, ist die Liga doch ausgeglichener besetzt als je zuvor. Alle Teams ab Platz 8 müssen den Blick noch nach unten richten. „Auf der anderen Seite hat Spitzenreiter Kronshagen auch nur 36 Punkte aus 19 Spielen“, sagt Udo Kochanski. „Das zeigt, das in dieser Liga jeder jeden schlagen kann.“