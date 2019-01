Mozart-Werke im „MusikCafé“

von Helma Piper

24. Januar 2019, 16:00 Uhr

Am 27. Januar 1756 wurde Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Anlass für die Veranstaltungsreihe „MusikCafé“, das erste Treffen des Jahres diesem Komponisten zu widmen. Aus dem Blickwinkel von Musikern werden ihre Erkenntnisse zum Mozart-Werk vorgestellt. Die Besucher erfahren, was Interpreten über Mozarts Musik denken und wie es ihnen beim Spielen seiner Werke geht. Das „MusikCafé“ findet am Sonntag, 27. Januar (15 Uhr), im Gemeindehaus Jevenstedt (Meiereistraße 7) statt. Es ist ein Angebot des Musikvereins Rendsburg in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Jevenstedt und der Familienbildungsstätte. Der Eintritt ist frei, die Kosten für Kaffee und Kuchen betragen fünf Euro, alternativ können auch ein selbst gebackener Kuchen oder belegte Brote mitgebracht werden.