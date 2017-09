Unfälle in Rendsburg-Eckernförde : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf der B77

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

von lz

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:36 Uhr

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag nach einem Unfall auf der Bundesstraße 77 gestorben. Seine ebenfalls 29-jährige Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr. Das teilte die Polizeidirektion Neumünster am Mittwoch mit. Demnach fuhr gegen 17.55 Uhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der B77 bei Brinjahe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Norden.



Zu dem Zusammenstoß mit dem Motorrad kam es, als die Frau nach links in den Freudenberger Weg abbiegen wollte. „Das Motorrad prallte dabei gegen die Beifahrerseite des Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, teilte die Polizei mit. Die 29-jährige Sozia wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Westküstenklinikum Heide eingeliefert. Die 54-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden.



An beiden Fahrzeugen vermutet die Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden. Außerdem sei ein weiteres Auto durch Trümmerteile beschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel zog einen Sachverständigen zur Unfallaufnahme hinzu. Die B77 wurde am Dienstag bis 23 Uhr voll gesperrt.

Gegen 16.05 Uhr war ebenfalls am Dienstag bereits ein 49 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße 128 verunglückt. Er fuhr aus Seefeld kommend Richtung Gokels. Etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang Seefeld geriet er in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Westküstenklinikum Heide eingeliefert werden.