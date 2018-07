Motorclub: Fragen rund um Dieselfahrzeuge

von Helma Piper

Der Clubabend des Motorclubs Aukrug im ADAC dreht sich um des Deutschen liebstes Kind – das Auto. Droht dem Diesel wirklich das Abstellgleis? Führt kein Weg am Elektro-Hybriden vorbei? Diese Fragen werden am heutigen Montagabend ab 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Rübezahl“ in Aukrug diskutiert. Eduard Radovici vom ADAC-Schleswig-Holstein wird über das Thema referieren und Fragen zum Thema einer eventuellen Nachrüstung von Dieselfahrzeugen zu beantworten. Der Motorclub in Auto besteht bereits seit mehr als 60 Jahren.