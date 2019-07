Kolumne: Guten Morgen : Morgens halb zehn in Deutschland

War es ein Freudscher Versprecher? Redakteur Frank Höfer wurde beim Kirschenkauf Zeuge einer amüsanten Unterhaltung.

23. Juli 2019, 10:24 Uhr

Im Norden ist in diesen Julitagen wieder gut Kirschen essen. Die Ernte im Alten Land beschert uns ausgesprochen aromatische Geschmackserlebnisse. Am südlichen Elbufer kommen die späten Sorten in die Kiste. Markenzeichen: groß, dunkelrot, saftig. Vermarktet werden sie meist unter dem Namen „Knubberkirschen“ oder einfach nur als „Knubber“.

Eigentlich ein ziemlich einfacher Name. Für einige Zeitgenossen aber noch zu kompliziert. Am Obststand auf dem Schiffbrückenplatz zeigte ein Mann gestern Mittag auf das dunkelrote Obst und sagte kernig zur Verkäuferin: „Eine Schale Knoppers, bitte.“ Er bekam die Kirschen trotzdem.