Verteilzentrum an A7 nimmt Betrieb auf : Morgens auf Büdelsdorfs Straßen: Invasion der Autos von Amazon

Weil Amazon bisher über keine Stellplätze verfügt, parken 150 Lieferwagen auf privatem Grund. Und es werden noch mehr.

24. Oktober 2019, 16:50 Uhr

Das war auffällig: Gut 150 kleine weiße Lieferwagen fuhren am Donnerstagmorgen durch Büdelsdorf, versammelten sich auf verschiedenen Parkplätzen und standen Schlange an der Tankstelle. In den Fahrzeugen – mehrheitlich mit Hamburger oder Dresdner Kennzeichen – saßen in leuchtenden Warnwesten gekleidete Fahrer.

Sie gehören zu Amazon, dem weltgrößten Onlinehändler, der sich in diesem Jahr in Borgstedtfelde unweit der A7 niedergelassen hat.

Das damit verbundene Ziel des Unternehmens: Den Kunden in der Region Schleswig-Holstein soll durch das neue Verteilzentrum eine schnellere Zustellung geboten werden. Es ist das erste und einzige Amazon-Zentrum im nördlichsten Bundesland.

„Das ist jetzt realer Betrieb für die Übergangszeit“, sagt Borgstedts Bürgermeister Gero Neidlinger (CDU) über all die Lieferfahrzeuge. Denn noch arbeiten die Mitarbeiter in Borgstedtfelde in zwei großen Zelten. „Das Verteilzentrum ist schon seit Anfang Oktober im Betrieb“, sagt Amazonsprecherin Nadiya Lubnina. „Wir sind in der Anlaufphase.“

Die vielen weißen Lieferwagen gehören dabei nicht zu Amazon selbst, sondern zu seinen lokalen Kurierdienstpartnern. Diese werden damit beauftragt, zum Verteilzentrum zu fahren, die Pakete abzuholen und sie anschließend den Kunden an der Haustür zuzustellen.

Das logistische Problem dabei: Die firmeneigene Parkplatz ist noch nicht fertiggestellt – die Fahrer müssen ihre Wagen nach Feierabend aber irgendwo abstellen. „Es ist nicht unsere Entscheidung, wo die ihre Vans abstellen“, so Lubnina. Das Unternehmen könne keine Auskunft dazu geben.

Lastwagenfahrer weichen auf private Parkplätze aus

Genutzt werden verschiedene private Parkplätze in der näheren Umgebung. Etwa der ehemalige Lidl-Parkplatz in der Hollerstraße. Die Genehmigung hierfür liege vor, so Neidlinger. Auch das Gelände der Inter-Commerz Service GmbH am Torfweg wird genutzt. Ebenfalls mit Genehmigung. Tagsüber stünden aber kaum Fahrzeuge auf dem Parkplatz, teilte eine Mitarbeiterin auf Anfrage mit. Neben den weißen Lastwagenfahrer war auf dem Lidl-Gelände am Morgen auch ein großer Reisebus zu sehen. Im Büdelsdorfer Rathaus vermutet man, er bringt die Fahrer zu ihren Lastwagen, damit sie ihre Touren starten können.

Erst im März war der Grundstückskaufvertrag für die Fläche am Büdelsdorfer Autobahnkreuz unterschrieben worden. Im Juli begannen die Bauarbeiter mit dem Errichten der beiden Zelte. Sie sind eine Übergangslösung und werden durch zwei zwölf Meter hohe Hallen ersetzt. Die Flächen, auf denen derzeit noch die Zelte stehen, sollen als Parkplätze und Zufahrt genutzt werden. Ist alles im Betrieb, sollen 800 Vans im Auftrag von Amazon das Zentrum in Borgstedtfelde anfahren.

