Mittagsangebot Region Rendsburg : Montag - die Woche fängt gut an, mit Bauernfrühstück und Weißkohl...

In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf und Co. wird immer lecker gekocht: Hier die Mittagsangebote am 11. Januar

von Frauke Freese

11. Januar 2021, 09:00 Uhr

Das Mittagessen muss man sich nicht immer selbst kochen, das gilt auch in Corona-Zeiten. In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf, Osterrönfeld und Fockbek bieten Restaurants und Imbissbetriebe täglich Gerichte zum Mitnehmen an. Wer den Mittagstisch anbietet, können Sie unserer Liste entnehmen. Sie orientiert sich an der täglichen Mittagstischübersicht in der gedruckten Landeszeitung.

Fleischerei Stocks Büdelsdorf, Hollerstraße 100, Tel. 04331/31274 - Bauernfrühstück (5,- €)

CARLS HÜTTE im Rondo Büdelsdorf, Am Ahlmannkai 2, Tel. 04331/354386 - Putensteak an Tomatensauce, provenzalischem Ofengemüse und Kartoffeln (8,50 €)

Fleischerei Beth Nortorf, Poststraße 4, Tel. 04392/2006 - Gebratener Weißkohl mit hausgemachter Krakauer, Kartoffelpüree (6,10 €)

Fleischerei + Imbiss Stocks Osterrönfeld, Dorfstraße 38, Tel. 04331/88058 - Dithmarscher Weißkohl-Eintopf (3,- €)

GeschmaXpiraten im EDEKA-Hauschildt Rendsburg, Konrad-Adenauer-Straße 1, Tel. 04331/3398655 - Pasta "Bolognese" mit Parmesan, Balsamico & Tomatensalsa (7,50 €)

Mister Bratwurst Rendsburg, Schleswiger Chaussee 98-100, Tel. 04331/42424 - Fleischkäse mit heißem Kraut und Kartoffelpüree (4,99 €)