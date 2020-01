Moderne Knie-Prothesen

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 15:05 Uhr

Eckernförde | Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Knieprothesen eingesetzt, allerdings mit wenig Erfolg. Den Durchbruch hatte die Technik vor 70 Jahren mit der sogenannten Walldius-Prothese. Die Beweglichkeit wurde mit einer einfachen Scharniertechnik erreicht. Nachteil: das Bein ließ sich nur noch in Längsrichtung bewegen, eine Auslenkung des Unterschenkels war nicht möglich. Die heute verwendeten Prothesen funktionieren hingegen so flexibel wie ein natürliches Kniegelenk und werden an den vorhandenen Kniegelenksbändern aufgehängt. Einschränkungen in der Motorik – wie bei der Scharniertechnik – gibt es daher nicht mehr. Einen großen Fortschritt machte zudem die Operationstechnik. Heute wird ein Gelenk minimalinvasiv ausgetauscht. Das bedeutet: Es sind keine großflächigen Schnitte mehr erforderlich, sämtliche Muskeln bleiben unverletzt. Das reduziert die Heilungszeit erheblich. Bereits am Tag nach der OP kann das Gelenk bewegt werden.

In den fünfziger Jahren mussten mehr als zehn Prozent der Patienten damit rechnen, eine Infektion zu erleiden. In den zertifizierten „Endoprothetik-Zentren der Maximalversorgung“ sind es weniger als zwei Prozent, in Eckernförde liegt das Infektionsrisiko bei 0,7 Prozent.