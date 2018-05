Modern, umweltfreundlich und 44 PS

Gemeinde Langwedel investiert 61000 Euro / Neuer Trecker für Sommer- und Winterdienst

von Helma Piper

02. Mai 2018, 14:40 Uhr

Er ist größer, effizienter und selbstverständlich ebenfalls umweltfreundlicher: Der neue Kommunaltrecker der Gemeinde Langwedel. Im Rahmen einer kleinen Feier wurde das rund 61 000 Euro teure Fahrzeug offiziell übergeben. Im Preis inbegriffen sind ein neues Mähwerk und ein Straßenkehrbesen sowie ein Räumschild und eine Streuvorrichtung für den Winterdienst.

Während der bisher im Dienst stehende Langwedeler Kommunaltrecker bereits 14 Jahre alt ist, haben die Anbaugeräte für den Sommer- und Winterdienst sogar schon über 30 Jahre auf dem Buckel. „Deshalb beschlossen wir in der Gemeindevertretung, dieses Mal nicht nur das Fahrzeug, sondern ebenfalls die Gerätschaften komplett gegen neue auszutauschen“, erklärt Langwedels Bürgermeister Markus Heerdegen. Im Vorwege hatte man bereits drei verschiedene Fabrikate ausprobiert, um die Wendigkeit und Breite der einzelnen Fahrzeuge und ihrer Zusatzgeräte zu testen. Schließlich gibt es einige Ecken in dem Langwedeler Einsatzgebiet, in denen ein zu großes Fahrzeug nicht mehr durchkommen würde.

Obwohl der neue Kommunaltrecker mit 44 PS gut 20 Pferdestärken mehr hat als sein Vorgänger, ist er trotzdem leiser. „Der Alte hat zwar noch gute Dienste geleistet aber nun ist alles auf dem neuesten Stand der Technik“, freut sich Gemeindearbeiter Ulrich Masch, der seit 2003 die Wege und Flächen in Langwedel in Schuss hält. „Und mit 1,50 Meter Schnittbreite ist das neue Mähwerk sogar 25 Zentimeter breiter als das alte. Das wird sich besonders auf den größeren Flächen bemerkbar machen, die dadurch ja auch schneller gemäht sind“, fügt Masch an.

„Für uns ist es auch wichtig, dass unser Gemeindearbeiter zufrieden ist“, betont Langwedels Bürgermeister. Dementsprechend hatte Masch nicht nur ein neues Fahrzeug erhalten, sondern auch gleichzeitig einen neuen Arbeitsanzug inklusive Sicherheitsschuhe. „Den alten Trecker werden wir jetzt komplett mit sämtlichen Anbaugeräten verkaufen“, verrät Bürgermeister Heerdegen. „Die werden ja nun auch nicht mehr gebraucht.“

Geliefert wurde das Fahrzeug von der Firma Busch-Poggensee, die erst kürzlich in Dätgen einen neuen Servicestützpunkt eröffnet hat. „Das ist eines unserer ersten Fahrzeuge, das wir ausliefern“, freute sich Carsten Hedde, der als Verkaufsberater für den Bereich Rasen und Grundstückspflege in dem Unternehmen tätig ist.