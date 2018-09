Warder : Mittelalterlicher „Skorpion“ im Tierpark

100 Darsteller verwandelten bei der Veranstaltung „Mittelalter live“ gleich fünf Koppeln des Tierparks Arche Warder in einen mittelalterlichen Markt.

von Kai Eckhardt

30. September 2018, 14:00 Uhr

Wer sich alles in Ruhe anschauen wollte, musste Zeit mitbringen: Am Wochenende verwandelten rund 100 Darsteller bei der Veranstaltung „Mittelalter live“ gleich fünf Koppeln des Tierparks Arche Warder in einen mittelalterlichen Markt. Dabei gab es nicht nur viel anzusehen, sondern auch viele Aktionen, an denen Klein und Groß aktiv teilnehmen konnten.

Als die siebenjährige Stella und ihre beiden elfjährigen Brüder Lenox und Justin sahen, dass man sein eigenes Schwert aus Holz bauen konnte, gab es für die drei Geschwister kein Halten mehr. „Die Kinder waren ganz heiß darauf, dabei mitzumachen“, verriet ihre Mutter Stephanie Hoffmann. Die Kieler Familie war zwar schon öfter auf mittelalterlichen Veranstaltungen, aber das erste Mal im Zentrum für seltene Nutztierrassen. „Eine tolle Idee, so etwas in einem Tierpark anzubieten“, waren sich alle einig.

Während die meisten Waffen wie Schwerter, Äxte und Bogen eine eher handliche Größe hatten, ging es eine Koppel weiter zum Schweren Kampf- und Belagerungsgerät über.

Alles überragend die rund fünf Meter hohe Blide, eine aus Holz bestehende, mittelalterliche Katapultwaffe, mit der gut zehn Kilogramm schwere Feldsteine früher bis zu 300 Meter weit verschossen werden konnten. Doch dieses Mal sorgte nicht nur die Blide für Aufsehen. Waffenmeister Rolf Wieczorrek hatte eine weitere mittelalterliche Abschussvorrichtung mitgebracht: den sogenannten Skorpion. Eine Waffe, die nicht gegen Gebäude und Befestigungen, sondern gegen gegnerisches Personal eingesetzt wurde und noch auf bis zu 200 Metern relativ zielgenau feuern konnte.