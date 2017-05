Park Wilhelmshöhe : Mittelalter in vielen Facetten erleben

vergrößern 1 von 3 Foto: Kühl 1 von 3





Am Pfingstwochenende können Mittelalter-Fans im Park Wilhelmshöhe wieder eine Zeitreise in eine spektakulär gestaltete Vergangenheit antreten: Vom 3. bis 5. Juni ist in Hohenwestedt das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) zu Gast: das größte reisende Mittelalterfestival der Welt. Alle Hohenwestedter haben am Pfingstsonntag freien Eintritt.



Ritterturniere

Besonders beliebt beim Publikum sind die Ritterturniere: Die Darsteller der bekannten Formation „Filmpferde“ werden hoch zu Ross ihre Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und Lanze demonstrieren. Das große Feuerspektakel mit den Künstlern von „Spiral Fire“ und „Danse Infernale“ sowie die Nachtfeuershows der Ritter zu Pferde finden am Sonnabend und am Sonntag statt. Mehrmals täglich sind die Recken der Fechtkampfgruppe „Fictum“ zu erleben, die brachiale Kampfkunst mit Äxten und Morgensternen vorführen.

Täglich wird ein großes „Bruchenballturnier“ ausgetragen. Dabei geht es darum, einen bis zu 120 Kilogramm schweren „Ball“ (eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut von 90 bis 120 Zentimeter Durchmesser) in den gegnerischen Torkreis zu befördern. Für die jüngsten Gäste wird mehrmals täglich ein Kinder-Ritterturnier veranstaltet, bei dem die jungen Knappen dann nach dem Bestehen von allerlei Aufgaben zum Ritter geschlagen werden.



Musik

Auf den drei Bühnen gibt es Nonstop-Livemusik mit Bands der Mittelalter- und Folkszene: „Saltatio Mortis“, „Fiddler‘s Green“, „Rapalje“, „Versengold“ (präsentieren Lieder aus dem neuen Album „Funkenflug“), „Knasterbart“, „Mr. Hurley & Die Pulveraffen“, „Saor Patrol“, „Cobblestones“, „Cultus Ferox“, „Duivelspack“, „Forgotten North“, „Harmony Glen“ und „Kapeiken“.



Feldschmiede und Falkner

Eine besondere Attraktion ist die aus Film- und Fernsehproduktionen bekannte historische Feldschmiede „Thoringur“, in der zum Beispiel jene Ketten geschmiedet wurden, mit denen im Film „Die drei Musketiere“ Porthos ans Mauerwerk gekettet war. Ebenfalls mit dabei sind: der „Falkner der Herzen“ Achim Häfner mit seinen Greifvögeln, das Puppentheater „Kiepenkasper“, der Zauberer „Orlando von Godenhaven“, das Stelzentheater „Feuervögel“, der „Sagamann Liam Bo Skol“, „Bruder Rectus“, der Bettler „Hässlicher Hans“ und der Kraftjongleur „Bagatelli“.



Entspannen

Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein, und zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern oder dursten muss.

Die MPS-Organisatoren, die in diesem Jahr durch 23 verschiedene Spielorte touren, freuen sich auf viele Besucher in mittelalterlichen und phantastischen Gewandungen. Denn einmal an jedem Tag werden die drei bestgewandeten Besucher vom Publikum gekürt und von „Bruder Rectus“ mit Gold überschüttet.

Die Öffnungszeiten:

Sonnabend, 3. Juni, 11 bis 1 Uhr

Sonntag, 4. Juni, 11 bis 1 Uhr

Montag, 5. Juni, 11 bis 18.30 Uhr.

Die Einwohner von Hohenwestedt haben am Sonntag freien Eintritt – als Dank für die langjährige Gastfreundschaft, die sie dem Spektakel bereits gewähren.

Der Montag ist Familientag: Alle Gäste unter 16 und ab 66 Jahren zahlen an diesem Tag keinen Eintritt.

Mit bis zu 3000 Mitwirkenden handelt es sich beim MPS um das weltgrößte reisende Mittelalterfestival, das erneut im Park Wilhelmshöhe Halt macht.

Kartenvorverkauf und weitere Informationen: www.spectaculum.de