Motorsport : Mitreißende Speedboot-Duelle auf der Obereider

Bei den Läufen zu den Internationalen Deutschen Meisterschaften der Speedboote auf der Rendsburger Obereider siegte der Brite Ben Jelf in der Formel 4.

von shz.de

09. September 2018, 19:42 Uhr

Rasanten Motorbootsport erlebten die Zuschauer am Wochenende auf der Rendsburger Obereider. Die Speedboote gaben bei den Läufen zu den Internationalen Deutschen Meisterschaften Vollgas. In der Formel 4 hatte der Brite Ben Jelf die Nase vor dem Elsdorfer Dietmar Kaiser und Torsten Stangenberg (Heidgraben) vorn. Der Kölner Leon Faßbender siegte in der Formel 5 vor André Zeipelt (Hagen) und Marco Krämer. Insgesamt gingen 37 Boote in den verschiedenen Klassen an den Start.