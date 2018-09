Mitreißende „Irische Nacht“

Konzert der Folkrockband „Tears for Beers“ vor 150 Besuchern / Initiative des Sozialausschusses

von Helma Piper

18. September 2018, 11:02 Uhr

Bereits zum zweiten Mal wurde in Elsdorf-Westermühlen eine „Irische Nacht“ gefeiert. Die Folkrockband „Tears for Beers“ gestaltete das Programm. Die Musiker zeigten in „Pepers Landgasthof“ bei Guiness und Kilkenny ihre mitreißende und lebendige Spielweise. Dabei begeisterten die Künstler das Publikum nicht nur mit eigenen Stücken, sondern auch mit neuarrangierten Titeln wie „Nothing Else Matters“ von Metallica oder „Diamonds“ von Rihanna.

„Tears for Beers“, das waren an diesem Abend der Frontmann Lars Jensen (Gesangspart, Banjo, Bouzouki), der durch das Programm führte, Mirjam Rhode (Geige), Jonas Linde (Gitarre, Mandoline), Stefan Gerdau (Gesangspart, Bass), Bert Ritscher (Akkordeon) und Peter Weise (Schlagzeug).

Rund 150 Gäste ließen sich die Musikgruppe nicht entgehen. Nach dem Auftritt blieben viele Besucher noch bis nach Mitternacht, um den Abend ausklingen zu lassen und sich für das gelungene Programm zu bedanken.

Die Idee zu einer „Irischen Nacht“ entstand vor über einem Jahr im Sozialausschuss der Gemeinde unter Federführung von Britta Sinn. Das auch für die Kultur in Elsdorf-Westermühlen zuständige Gremium organisiert bereits seit 2016 die erfolgreiche und stets ausverkaufte „Oldie-Night“, die am Sonnabend, 23. März 2019, wieder in „Pepers Landgasthof“ stattfinden wird. Die „Irische Nacht“ soll ergänzend dazu eine weitere Möglichkeit gemütlichen Feierns bieten.

Das Organisationsteam hätte sich bei diesem Konzert noch mehr „Einheimische“ als Gäste gewünscht. Denn das Ziel lautet, die Dorfgemeinschaft zu beleben und zu stärken. Aber die Veranstalter gehen davon aus, dass sich das Angebot wohl erst noch etablieren muss.