Lehrlinge : Mit Vollgas um Nachwuchs werben

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 15.Dez.2017 | 11:43 Uhr

Mark Tedsen wagt es. Der Inhaber der Shell-Tankstelle in Westerrönfeld will zum 1. August 2018 erstmals einen Auszubildenden einstellen. „Das Handwerk hat Nachwuchsprobleme“, begründet der 51-Jährige Kraftfahrzeugmeister und Betriebswirt die Entscheidung.

Zum 1. April übernahm er den Betrieb an der Lindenallee. „Wir wollen uns vergrößern.“ In einer angegliederten Werkstatt gibt es fünf Arbeitsplätze, Tedsen beschäftigt aber nur drei Monteure. Zwei davon sind Meister, einer besitzt einen Gesellenbrief. „Der Auszubildende hat große Chancen, übernommen zu werden“, versichert er.

Mark Tedsen möchte einen Jugendlichen innerhalb von dreieinhalb Jahren zum Kraftfahrzeugmechatroniker oder in zwei Jahren zum Tankwart ausbilden. Noch hat er keine Bewerber, aber zwei Unterstützer an seiner Seite: Lutz Wielert und Arnold Ingwersen von der Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik (Gefas) im Haus der Wirtschaftsverbände in Rendsburg helfen ihm, einen Lehrling zu finden.

Am 1. April starteten sie das Projekt „Ausbildung: ja bitte!“. Gezielt klappern sie im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster Firmen ab, die noch nie oder schon lange nicht mehr ausgebildet haben. Die Berater konzentrieren sich auf Klein-Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten. „Für die stellt es ein Riesenproblem dar, Auszubildende zu finden“, betont Ingwersen. Der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Bund finanzieren das Projekt für drei Jahre. Ziel ist es, den Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Knapp 30 Firmen erklärten sich bisher bereit, Auszubildende einzustellen. „Mit 65 bis 70 Betrieben gehen wir in die nächste Gesprächsrunde“, sagt Ingwersen. Sein Kollege und er bieten den Unternehmen kostenfrei zahlreiche Hilfen an: „Wir sind Dienstleister für die Betriebe. Wir betreiben dort Personalentwicklung und fragen: Was brauchst du eigentlich?“, erläutert Ingwersen. Das Duo erstellt ein Anforderungsprofil und geht damit in die Schulen sowie zu Bildungsträgern. Die Berater helfen den Firmen, eine Ausbildungsberechtigung zu erlangen und Fördermittel zu beantragen. Sie unterstützen bei administrativen und rechtlichen Fragen. Zudem zeigen sie verschiedene Modelle der Beschäftigung auf. Tedsen möchte den Lehrling zunächst im Rahmen eines bezahlten Langzeitpraktikums, einer sogenannten Einstiegsqualifizierung (EQ), einstellen. Sie dauert sechs bis zwölf Monate und wird auf die Ausbildungszeit angerechnet. Der Tankstelleninhaber besitzt bereits einen Ausbilderschein, nimmt die Beratung aber trotzdem gern in Anspruch. „Ich erhalte durch die Gefas eine sehr gute Unterstützung. Für mich ist es wichtig, dass ich eine Anlaufstelle für das Administrative habe, zum Beispiel wenn Nachhilfe nötig ist.“

Darüber hinaus wollen Ingwersen und Wielert in den Schulen Marketing für weniger bekannte Berufsbilder betreiben und Jugendliche beraten. „Wir überzeugen nicht nur Betriebe auszubilden, sondern bringen gleich die Azubis mit“, verspricht Ingwersen. Die Berater möchten dazu ein Netzwerk mit Schulen, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaftsförderung, Unternehmensverband, Industrie- und Handelskammer sowie Kreishandwerkerschaft aufbauen. Als Konkurrenz sehen sie sich nicht. Ingwersen: „Es können nicht genug Leute daran arbeiten, dass junge Leute einen Beruf finden.“