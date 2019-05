Mit vier Pfoten zum Zertifikat

„Zukunftsschule“: Geestlandschule Kropp wird im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet

von Maike Krabbenhöft

26. Mai 2019, 13:58 Uhr

Schleswig/Kropp | Fünf Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg haben erfolgreich an einem landesweiten Wettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit teilgenommen und das Zertifikat „Zukunftsschule“ erhalten. Der von den Sparkassen geförderte Wettbewerb wurde 2005 vom Bildungsministerium und dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) initiiert, um Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Grundschule bis zur Berufsschule zu etablieren.

In der A.P. Møller Skolen in Schleswig wurden nun insgesamt 18 Schulen aus den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie der Stadt Flensburg für ihre Projekte und Aktionen ausgezeichnet.„Nachhaltigkeit ist ein weit gefasster Begriff“, sagte Martin Jarrath, der für die IQSH Schulen zu diesem Thema berät. Daher konzentriere man sich auf drei Säulen: Ökologie, Ökonomie sowie soziale Aspekte. Mögliche Themen seien Müllvermeidung und Energieeinsparung, Gesundheit und Ernährung, Partnerschaften mit ausländischen Schulen oder Mitbestimmung der Schüler in Form von Klassenräten. Zurzeit gibt es 250 Zukunftsschulen in Schleswig-Holstein mit über 1500 Projekten.

Neu dabei ist die Schleswiger Dannewerkschule, die sich mit ihrem Schulgarten beworben hatte. Martin Jarrath lobte das sehr innovative Konzept, das die Schüler selbständig in Abstimmung mit ihren Lehrern umsetzten: „Mit QR-Codes erhält man über das Smartphone Informationen zu den einzelnen Pflanzen.“ Wie die Grundschule Sterup, die Söruper Südensee-Schule sowie die Klaus-Harms-Schule in Kappeln wurden die Dannewerker dafür in der zweiten Stufe ausgezeichnet. Das Zertifikat als „Zukunftsschule“, das alle zwei Jahre erneuert werden kann, umfasst drei Stufen. In der ersten setzen die Schulen mindestens zwei nachhaltige Projekte um. In Stufe zwei beziehen sie dabei mehrere außerschulische Partner mit ein und berücksichtigen alle drei Säulen der Nachhaltigkeit. In der dritten Stufe wiederum setzen die Schulen selbst Impulse, indem sie eigene Beratungs-, Qualifizierungs- und Hospitationsangebote konzipieren und umsetzen.

Diese Stufe hat die Geestlandschule in Kropp dieses Jahr erreicht. „Darüber freue ich mich total“, sagte Konrektorin Gabi Orru, die mit Schülerhelferin Silja sowie ihren Vierbeinern „MoneyPenny“ und „Dimple“ ihr Projekt vorstellte: „Hundegestützte Pädagogik – Prävention auf 4 Pfoten.“ 26 Teilnehmer anderer Schulen erlebten bei Geschicklichkeits- und Konzentrationsspielen den positiven Effekt der Hunde: „Sie sorgen für Ruhe“, so Orrù.

Deutschlehrerin Sabine Peretzke stellte mit der „rollenden Lesestunde“ das zweite Kropper Projekt vor, das bei Zweit- bis Siebtklässlern Leselust wecken und sie an Medien heranführen soll. In vier weiteren Workshops wurden das Ökosystem der Schlei sowie Nachhaltigkeit bei Schulkleidung oder im sozialen Gefüge des deutsch-dänischen Grenzlands thematisiert.

Anlässlich des 70. Geburtstages des Grundgesetzes sowie der Zunahme von Radikalismus und Populismus in Europa hätten sie sich bewusst für eine Schule der dänischen Minderheit als Veranstaltungsort entschieden, so Jarrath. „Deutsche und Dänen zeigen, wie friedliches Zusammenleben gehen kann. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit“, meinte er.