Unfall in Groß Wittensee : Mit Smartphone über die Straße: 15-Jähriger schwer verletzt

erstellt am 22.Nov.2017 | 15:30 Uhr

Groß Wittensee | Ein in sein Handy versunkener 13-jähriger ist bei einem Unfall auf dem Weg zur Schule in Groß Wittensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Der Junge sei so sehr mit seinem Handy beschäftigt gewesen, dass er beim Überqueren einer Straße am Mittwochmorgen nicht auf den Verkehr achtete und praktisch in ein Auto lief, teilte die Polizei mit. Der 26-jährige Fahrer habe nicht mehr bremsen können. Der Schüler kam in ein Krankenhaus.

