Stadttheater Rendsburg: Auftaktkonzert : Mit „Singin’ in the rain“ in die neue Spielzeit

Oper, Operette, Musical: „Das Musiktheater stellt sich vor“ machte Appetit auf die Leckerbissen 2018/2019.

von shz.de

03. September 2018, 17:06 Uhr

Als wollte das Landestheater mit dem Programm des Musiktheaters den trockenen Sommer nachträglich wieder bewässern: Wasser kommt in dieser Spielzeit reichlich vor. Auch nach einer ungewöhnlich langen Dürre-Periode dieses Sommers kann man sich in Schleswig-Holstein darauf verlassen: Wasser gibt es immer genug. Wenn auch nur auf der Bühne. Wie in Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“: Gleich zu Beginn des Auftaktkonzertes am vergangenen Sonntag-Abend brauste ein heftiges Unwetter in selten zu hörender Klarheit durchs Stadttheater Rendsburg.

Das Opern-Orchester spielte dieses Mal nicht unsichtbar im Graben versteckt, sondern war in klarer Präsenz auf der Bühne zu sehen und zu hören. Sehr eindrucksvoll, dieser Einstieg in die neue Spielzeit.

Dass es nun endlich wieder losgeht und damit die Spielzeit-Pause endgültig zu Ende sei – so Generalintendant Peter Grisebach in seiner Moderation – war damit hör- und sichtbar klar. Nach einem Super-Jahrhundertsommer mit Hitze und Dürre versprach er mit „Singin‘ in the Rain“, der Theaterfassung des Musical-Films, sogar Starkregen.

„Das Musiktheater stellt sich vor“ entpuppte sich als genussvoller Abend, dessen Nachwirkung weit über die bloße Vorstellung und das Wiedersehen und –hören von Solisten und Opernchor hinausging. Das üppige Menü musikalischer Leckerbissen und Ohrwürmer machte Appetit auf anregende Abende im Theater. Bemerkenswert die Bandbreite des Programms von Oper, Operette oder Musical: Vielfalt, die es in sich hat und immer wieder überraschte; Vielfalt mit großen Anforderungen für das Orchester und die Künstler.

Aber auch wunderbare Gelegenheiten, in andere Bereiche des Musiktheaters hineinzuhorchen und kennen-, vielleicht sogar lieben zu lernen. Viele Kostproben von Solisten des Hauses als lebendiges Luxus-Programmheft voller nachhaltiger Eindrücke auf die kommende Spielzeit.

Immer wurde von ganzem Herzen gespielt und gesungen, sensibel und gekonnt auch auf selten zu hörende Werke eingestimmt. Der Abend öffnete und machte neugierig auf weitere Bereiche des Musiktheaters. Vorurteilsfreies Interesse wird belohnt. Wie das Beispiel des Gesangs von Anna Schoeck zeigte. Vor der Pause dramatisch mit Wagner, im zweiten Teil ebenso glaubwürdig als Gräfin Mariza in der Operette von Emmerich Kálmán.

Zweieinhalb Stunden Erlebnis-Reise durchs Musik-Wunderland. Das Angebot der Spielzeit 2018/19 bedient gleichermaßen Verstand und Gefühl – wobei zum Schluss dieses Abends „Singin‘ in the Rain“ mit Abstand eindeutig den längsten, lautesten und intensivsten Beifall einheimste.