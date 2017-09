Dart in Gross Rheide : Mit Leidenschaft und kleinen Pfeilen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Für uns ist das Dartspiel eine Leidenschaft – mit professionellen Anlagen und mit dem gesamten Einsatz unserer Spieler“, sagt Frank Hansen, Vorsitzender der Dartgemeinschaft Wagenrad. Der Club feiert jetzt seinen zehnten Geburtstag und hat aus diesem Anlass ein großes Turnier organisiert. Heute werden dazu rund 100 Aktive in Groß Rheide erwartet.

Darts ist ein Sport für jedermann, den man sehr ehrgeizig oder auch nur aus Geselligkeit betreiben kann. „Wir sind ein Amateurverein, der mit zwei Teams in der Wiking E-Dartliga spielt. Für uns ist das ein echter Sport mit hartem Training“, sagt Hansen. Die 36 aktiven Mitglieder trainieren zweimal pro Woche. Sie spielen in den Ligateams oder nehmen an vereinsinternen Turnieren teil. „Unser jüngstes Mitglied ist 20 Jahre und das älteste 71 Jahre alt“, berichtet Frank „Maverick“ Hansen. Einen kultigen Namen hat jeder von ihnen. Zum Vorstand der Dartgemeinschaft Wagenrad gehören Stephan „Schmiddel“ Schmidt als stellvertretender Vorsitzender und Thomas „Flummy“ Matzner als Kassenwart. Caren „Schnegge“ Thede gehört als Betreiberin des Clubraums zum erweiterten Vorstand.

In der alten Remise des „Wagenrades“, genannt „Schnegges Palace“, haben sie ihre feste Heimat gefunden. Betritt man die Vereinsräume, steht man gefühlt erstmal in einer Kneipe. „Trotzdem sind wir kein Kneipen- oder Trinkverein“, betont Frank Hansen. „Unsere Mitglieder trainieren sehr ernsthaft und trinken dann keinen Alkohol“, fügt Caren Thede hinzu.

Sie haben in ihrer Klasse die Deutsche Vizemeisterschaft geschafft. In der Champions League holten sie den dritten Platz und verpassten nur knapp die Qualifikation zur Europameisterschaft in Spanien. Sie gewannen die Gruppe der Flens-Liga (vier Gruppen mit jeweils zehn Teams) und wurden beim Endturnier der Meister in Kiel Zweiter.

Mathematik ist das A und O in diesem Sport, erklärt Hansen. Jeder Spieler beginnt mit 501 Punkten und muss die mit möglichst wenigen Würfen auf Null bringen. Dafür hat jeder Spieler drei Pfeile pro Runde zur Verfügung, die aus einer Entfernung von 2,37 Metern auf die Scheibe geworfen werden. Aus-checken (auf null bringen) muss man mit dem letzten Treffer auf ein Doppel- oder Dreifachfeld (das sind die kleinen und ganz kleinen Felder auf dem Board). „Da hilft nur üben, üben, üben“, sagt Stephan Schmidt.

Natürlich wird bei der Dartgemeinschaft Wagenrad auch gefeiert, entweder im Vereinsheim oder bei Events im Dorf.

>Heute werden rund 100 Dartspieler in Groß Rheide erwartet, die in zehn Gruppen à zehn Spieler gegeneinander antreten. Die Spiele beginnen um 13 Uhr. Mehr Informationen unter:

www.dgwagenrad.bplaced.net.