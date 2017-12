Haushalt 2018 : Mit leeren Taschen ins neue Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 08.Dez.2017 | 10:10 Uhr

Die im Oktober verhängte Haushaltssperre reicht nicht aus, um den Etat der Stadt Rendsburg vor dem Sturz in die roten Zahlen zu bewahren. Der Verwaltungshaushalt 2018 schließt voraussichtlich mit einem Defizit von 945 500 Euro ab. Diese Zahl geht aus dem gestern veröffentlichten zweiten Haushaltsplanentwurf hervor. Die Rahmendaten sollen im Finanzausschuss am 14. Dezember beschlossen werden. Verabschiedet wird der Haushalt vermutlich erst im März. Bis dahin darf die Stadt nach den Regeln einer Interimswirtschaft nur Pflichtausgaben tätigen.

Die laufende Haushaltssperre entfällt, sobald der 1. Nachtragshaushalt 2017 von der Politik abgesegnet wurde. Ein entsprechender Beschluss der Ratsversammlung am kommenden Dienstag gilt als wahrscheinlich.

Der Rathaus-Kalkulation zufolge schließt der 1. Nachtrag mit 394 300 Euro zwar positiv ab. Auf der anderen Seite klafft für das kommende Jahr jedoch ein Minus von mehr als 1,3 Millionen Euro. Nach Ansicht von Bürgermeister Pierre Gilgenast liegen die Hauptursachen nicht in seiner Verantwortung. „Erschreckend ist der exponentielle Anstieg der Zwangsausgaben und Abgaben“, so der Verwaltungschef.

Konkret: Aus der November-Steuerschätzung ergeben sich für Rendsburg einerseits erhöhte Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Andererseits werden diese durch rückläufige Schlüsselzuweisungen (Land zahlt an Stadt) teilweise aufgezehrt. Übrig bleiben 370 000 Euro Mehreinnahmen. Diese wiederum stehen einer überraschend hohen Kreisumlage gegenüber. Der Beitrag, den jede Kommune zur Finanzierung des Kreis-Etats leisten muss, liegt rund eine Million Euro über den Erwartungen der Finanzverwaltung. Um die Belastung zu verdeutlichen, macht Gilgenast folgende Rechnung auf: Auf Grundlage des genutzten Datenmaterials bleiben für Rendsburg von 100 Euro Gewerbesteuer gerade einmal 26 Euro übrig. „Für uns wirkt sich die stabile Wirtschaftslage steuerlich negativ aus“, schlussfolgert der Bürgermeister.

Gilgenast verweist auf die Anstrengungen, die unternommen worden seien, um die Ausgaben einzudämmen. Die Haushaltssperre habe bisher 130 000 Euro eingebracht. Die Personalkosten seien pauschal um 200 000 Euro reduziert worden. Damit befinde man sich trotz höherer Tarife auf Vorjahresniveau. Weitere Einsparungen seien verlässlich absehbar, da bis 2025 in der Kernverwaltung 29 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet werden.

Einem ausgewogenen Etat gibt aber auch Gilgenast nur noch eine Minimalchance. „Seit 2010 ist es uns immer gelungen, den Haushalt auszugleichen. In diesem Jahr wird das nur sehr schwer möglich sein.“ 2013 hatte Gilgenast sein Amt mit dem erklärten Ziel angetreten, den Haushalt zu konsolidieren. Beim Blick auf den Schuldenpegel scheint das kaum noch möglich. Die Stadt wird Ende des kommenden Jahres mit 59,5 Millionen Euro in der Kreide stehen. Damit wird die von der Politik auferlegte Obergrenze von 60 Millionen Euro eingehalten – aber um den Preis aufgeschobener Instandhaltungen, Sanierungen und Ausbauten. Sie müssen zum Teil bis 2022 warten.

Für die Jahre nach 2018 verheißt die Schuldenentwicklung deswegen nichts Gutes. 2021 wird Rendsburg voraussichtlich 63,4 Millionen Euro in den Miesen stecken. Frage an Gilgenast: Wie will er die versprochene Wende im Rest seiner achtjährigen Amtszeit noch schaffen? „Es muss in 2018 gelingen“, antwortet der Rathauschef. Die Investitionen in den Bereich der Schulen und Kindergärten werden nach seiner Aussage trotz des Spardrucks auch weiterhin höchste Priorität genießen.

Als „extrem unschön“ bezeichnet Klaus Brunkert (CDU) den Entwurf. „Die Sünden der Vergangenheit holen uns jetzt ein“, sagt der Vorsitzende des Finanzausschusses. Als Beispiele nennt er die Kostenexplosionen beim Anbau der Schule Altstadt und bei der Mehrzweckhalle Mastbrook. Auch dass man im Sommer nicht den Verkauf der „Neuen Heimat“ beschlossen habe, räche sich nun. Eine Mitschuld an der Misere sieht er auch in der zerstrittenen Politik. „Wir bauen nicht nur teurer, als es werden soll, wir kommen auch nicht in die Gänge. Auch das sind Sünden der Vergangenheit.“