Rendsburger Sozialausschuss : Mit kleinen Schritten zu größeren Kitas

Der Verein „Die Brücke“ schafft eine altersgemischte Gruppe in Mastbrook. Zeitgleich lässt die Politik eine Container-Erweiterung für Butterberg und Neuwerk prüfen.

von Frank Höfer

22. Januar 2019, 14:59 Uhr

Bei der Schaffung weiterer Kindergarten-Plätze kommt die Stadt Rendsburg in kleinen Schritten voran. Dabei trägt die vor wenigen Wochen um bis zu 36 Prozent erhöhte Förderung für freie Träger, die bestehende Einrichtungen erweitern oder umrüsten wollen, offenbar erste Früchte. Die Brücke Rendsburg-Eckernförde jedenfalls hat im Rathaus einen Baukostenzuschuss von 268.000 Euro beantragt. Damit soll ein bisher für die Jugendarbeit genutzter Raum im Stadtteilhaus Mastbrook kindgerecht umgestaltet werden.

Wie Fachbereichsleiterin Andrea Loose im Sozialausschuss mitteilte, will die Brücke dort eine weitere altersgemischte Gruppe für 15 Jungen und Mädchen anbieten. Altersgemischt bedeutet, dass Kinder zwischen drei und sechs oder manchmal auch zwischen null und sechs Jahren gemeinsam betreut werden.

Das neue Angebot dürfte die hohe Nachfrage vor allem im Stadtnorden jedoch kaum befriedigen. Selbst wenn man es schaffen sollte, eine Kita auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne zu errichten, so die Ausschussvorsitzende, Ratsfrau Elke Endres (SPD), „haben wir noch immer nicht den Bedarf gedeckt“. In Rendsburg fehlen nach ihren Angaben 113 Plätze im Bereich für Unter-3-Jährige („Krippe“) und 113 Plätze für das Alter bis zur Einschulung. Die Stadt ist verpflichtet, für 35 Prozent eines Jahrgangs ein Betreuungsangebot bereitzustellen.

Auch CDU-Ratsherr Jochen von Allwörden warb für die Kita-Offensive. „Wir sollten alle Chancen nutzen, um durch Ersatzlösungen kurzfristig Plätze zu schaffen. Dabei schreckt die Politik vor Containern nicht zurück. Konkret werden sie als Ergänzung für die städtischen Kitas Butterberg und Neuwerk erwogen. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung einstimmig, die rechtlichen Voraussetzungen und Kosten für die Aufstellung zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen bereits in der Sitzung Ende Februar vorgelegt werden. Die Politik drückt aufs Tempo.

Ein Container auf dem Gelände der Kita Butterberg war bereits vor zwei Jahren Thema – die Beratungen endeten jedoch ohne Ergebnis. Ein Standort wurde nicht festgelegt. Die Heimaufsicht hatte grundsätzlich keine Bedenken gegen diese Übergangslösung. Zweifel gab es aber von Seiten der Rendsburger Verwaltung. Die Hol- und Bring-Situation sei äußerst ungünstig, das Bauamt riet von einer Aufstellung ab.

Damit, so scheint es, will sich die Politik nun nicht mehr zufrieden geben. Alle Parteien ziehen an einem Strang. Die Verwaltung soll mit der Privatschule Mittelholstein (Einrichtung einer Kita auf Ex-Feldwebel-Schmid-Kaserne) und dem Diakonischen Werk (Ausbau der institutionellen Kindertagespflege) ebenfalls in Verhandlungen treten, um auszuloten, wo noch weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Auch dieser Auftrag gehörte zum einstimmigen Votum vom Montagabend.

An das Kita-Personal wird ebenfalls gedacht. Die Stadt Rendsburg hat jetzt offiziell ihr Interesse an einem im November ausgerufenen Bundesprogramm bekundet. Ministerin Franziska Giffey (SPD) will die Länder vom Sommer 2019 an bis 2022 mit rund 300 Millionen Euro unterstützen, um mehr Kita-Fachkräfte zu gewinnen. Ob und wie Rendsburg davon profitieren kann, ist allerdings noch völlig offen.